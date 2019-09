Reflektorfénybe került Wesley-DaCapo munkája

Városunk jeles közéleti eseményein, fesztiváljain és ünnepein rendszeresen tapsra ragadtatnak bennünket a Wesley-DaCapo Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. A most folyó beiratkozások közben beszélgettünk Kurina Laurával, az intézet igazgatójával.

– Produkcióik az elmúlt évek alatt már kinőtték a „kedves kis gyerekek” előadása kategóriát, hiszen kiforrott, a korosztályuknak megfelelő produkcióiknak tapsolhatunk. Mióta végzik ezt a tevékenységet?

– A dunaújvárosi székhelyű intézményünket húsz éve alapítottuk, s 2008 szeptemberében vette át a fenntartását a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. A tevékenységünket a város több általános iskolájában és a Kerpely kollégiumban végezzük. A munkánk az előkészítőtől a továbbképző évfolyamig tart, színvonalát az is mutatja, hogy a növendékeink közül egyre többen választják a művészeti pályát.

– Az ifjú előadók több műfajban is rendre közönségsikert aratnak.

– Jelenleg zene,- tánc, képző-, ipar- és színművészeti ágon is színvonalasak a tanszakok. Az idei tanévet tizenkét pedagógussal, négy feladatellátási helyen indítottuk el.

– Hol szerzik ezek a fiatalok a szemmel láthatóan egyre erősödő rutinjukat?

– A tanévnyitón kívül két nagyobb, saját szervezésű koncertet adunk. Ezek mellett több koncertet is szervezünk minden tanévben. Ugyanezen tematika szerint tartunk bemutatókat és nyílt órákat a tánc- és képzőművészeti ágon. Kiállításokat is szervezünk, mint például az e hét végén, a Dunaújvárosi Pannon Oktatási Központban sorra kerülőt. A tanévek végén gálákon mutatkozunk be a Bartók Kamaraszínházban. Ezeket jól kiegészítik és önbizalmat adnak a növendékeinknek a már említett nyilvános fellépések és az országos versenyeiken való megmérettetéseik is. Számunkra fontos, hogy a szorgalmas munkájuk gyümölcsét a sikert, igazi közönség előtt arathassák le!