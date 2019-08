„Ráuntak a hímzésre, és végre ecsetet ragadtak”

Több mint két éve építgeti lelkes és motivált alkotókörét Kulcson a térség ismert festőművésze Kosztolányi György, akik egyfajta intézményként is funkcionálnak már a Duna-parti településen. Csajok, akik otthagyták a hímzést és az ecset, a vászon felé fordultak.

Belőlem is lehet festő? – szegezett humorba ágyazott kérdést az ünnepelt Kosztolányi Györgyhöz vasárnap délután az evangélikus templom közösségi terében rendezett kiállításmegnyitón Jobb Gyula, Kulcs polgármestere. A mester pedig némi őszinte mélázás után: válaszolt: miért ne…

A népes közönség mindezt kerek mosollyal fogadta, Jobb Gyula pedig mindenkit megnyugtatott, ha már hobbiról van szó, maradna a sport területén.

Mindezt csak azért tartottuk fontosnak felidézni, mert egy-két kivételtől eltekintve a Kosztolányi György műhelyében pallérozódó amatőr alkotók mondhatni már éretten, felnőtt fejjel döntöttek úgy, hogy behatóbban foglalkoznának az alkotás teremtő folyamatával. A „csajok” – ahogyan Kosztolányi szokta emlegetni tanítványait, szépen fejlődnek, és úgy tűnik, hogy a festőt is feltölti e tanári pálya. Kulcs település pedig érezhetően büszke a csapatra, amely több kiállításon mutatja be korábbi és friss munkáit.

A kiállításról a szintén kulcsi illetőségű Rizmayer János műgyűjtő tartott alapos bevezetőt, kiemelte, hogy maga is nagy tisztelője Kosztolányi munkásságának, és egyenesen a családi nappaliból kölcsönzött képet az aktuális kiállításhoz. Házigazdaként Stermeczki András is méltatta a falra került munkákat, mint fogalmazott frissességet hoznak a templom falai közé e nyári uborkaszezonban.

Kosztolányi elárulta, szerinte mi is lehet az egyre jobb alkotásokkal jelentkező szakkörének titka: „Hát megunták a hímzést, és rájöttek, valami mást szeretnének csinálni.”

A mester és a „csajok” (Gódányné Homoki Márta, Horváth Andrea, Horváth Bettina, Molnár Aranka, Juhászné Fehérvári Anna, Gubán Hanna, Pulay Csilla, Sarok Károlyné, Karcsai Ildikó, Vinczepálné Török Katalin) tárlata e hónapban várja az érdeklődőket.