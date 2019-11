Rákattanni a kólára

Nem véletlenül született meg a mágikus realizmus több művészetre is kiterjedő fogalma latin-amerikai közegben, hiszen itt finoman fogalmazva minden is megtörténhet, ráadásul úgy, hogy a valóság a legnagyobb természetességgel keveredik az elképzelhetetlennel, a természetfelettivel, a spirituálissal.

Még az illegalitás is egy olyan dolog, ami egyszerűen nem történhet a maga pőre valójában Kolumbiában. A világ egyik legnagyobb drogbárójának, Pablo Escobarnak a története is például a mágikus realizmus iskolapéldája. Ehhez nagyon jó érzékkel nyúlt hozzá a Netflixen – már magyar szinkronnal is – futó Narcos.

A sorozat jelenleg a negyedik évadánál tart, de aki az elejétől kezdi, pár nap alatt beéri önmagát. Egyrészt, mert abbahagyni nem igazán lehet, másrészt a mostanában divatos egy óra hetvenöt perces epizódokhoz képest itt kifejezetten rövid, általában egy tanórányi idő alatt megy le egy rész. De az a negyvenöt perc olyan erős, mint a drog, ami köré épül az egész. Kokain minden mennyiségben tehát, de aki azt hinné, hogy bontásra váró gyárépületek félreeső helyiségeiben kuporgó, maradék kokót kétszer használt tűből intravénásan adagoló sutyerákokról nézünk valami hatásvadász akció-drámát a Narcosszal, az nagyot téved. Masszív történelem, ismeretterjesztés, tényfeltárás jelenik meg a képernyőn parádés színészekkel, díszlettel, ruhákkal, forgatókönyvvel, operatőri munkával, mindennel.

Pablo Escobar egy csóró kolumbiai férfi nagy álmokkal, aki tudatosan építette fel a karrierjét kihasználva egy olyan piaci rést, ami ott tátongott minden valamirevaló gazember előtt, de még senkinek nem volt előtte meg a dörzsöltsége, kreativitása és bátorsága ahhoz, hogy megvalósítsa. Ez pedig nem más, mint a kokainbiznisz. A kokainpaszta felvásárlása és pár grammos, dekagrammos majd kilós csomagok simlis kis csempészgetéséből odáig fajult a helyzet, hogy rövidesen szinte az egész USA kokainfüggővé vált, Escobarnak meg már annyi pénze volt, hogy Robin Hoodként a szegények között osztogatta szét. Ami kemény, hogy ez tényleg így volt. Ami pedig még keményebb, hogy a készítők olyan mélységig mentek bele a valós akták felkutatásába, hogy ezt a legendás történetet nemcsak profin, hanem roppant hitelesen mutatják be. Érdemes megnézni hát, hogy kattant rá a világ a kólára.