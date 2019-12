Rákász Gergely Karácsonyi történetek-koncertje az evangélikus templomban

Ha nem tudnánk a titkot, akkor is sejtenénk, hogy Rákász Gergely koncertorgonista valamit nagyon tud, különben nem kellett volna vasárnap két teltházas koncertet is adnia az evangélikus templomban.

Ha ez a tendencia folytatódik, akkor lesz igazán nehéz helyzetben, vagy beiktat egy matinét is, vagy itt tölti az éjszakát, és két nap egymás után is a dunaújvárosi közönséget kényezteti megnyerő modorával, választékos fogalmazásával, alaposan felépített mondanivalójával, és nem utolsósorban technikailag és érzelmileg is briliáns előadásmódjával.

Tudjuk, Rákász Gergely visszatérő előadó így karácsony közeledtével a városban, méghozzá olyan rég óta, hogy az első pár alkalommal még Magyarország legfiatalabb koncertorgonistájaként aposztrofálta magát. Ennek pedig már lassan két évtizede. Azóta duzzad rajongótábora országszerte és Dunaújvárosban is. Hogy ne fogyjon ki a kará- csonyi témakörből és ne váljon unalmassá, kitalálta a Karácsonyi történetek koncepciót. A közönséggel hallgatólagos megegyezésben azt játszszák, hogy az orgonistához érkeznek a vendégek karácsonyi vacsorára. Egyetlen szabály van, csak olyan témákról beszélgethetnek, ami a lelküket emeli és viszi őket az ünnep felé.

Az első témával II. György, angol király udvarába kalauzolta a közönséget. A fennhéjázó, kivagyi király sokak kellemetlen ismerősére emlé- keztethet, így komoly elégté- tel látni, miképpen tekerte ujja köré a ravasz Händel, vagy negyven zenésztársának teremtve munkahelyet. Ennek következményeként született meg mindannyiunk örömére a Tűzijáték szvit. Ennek két tétele is elhangzott.

A másik téma a fiatal Bach, aki még nagyon meg akar felelni közönségének. Játékos C-dúr Prelúdium és Fúgája megnyugtató elmélyülést kínált. Gustav Holst zenéjével a ró- mai Istenek látták vendégül a közönséget. Vénusz a szerelemre és az időtlen szépségre, Jupiter az uralkodás művészetére tanított. A Rákóczi emlék- évben minden koncerten megszólalt Berlioz Rákóczi induló- ja is. Papp Norbert festőművész lenyűgöző látványvilága a kezdetektől különleges kiegészítője a Látványkoncerteknek.

A hangverseny zárásaként alapítványára is felhívta a figyelmet, amely a határon túliakat juttatja zenei élményhez. Az orgonista hétfőn délután a következő mondatokat tette közzé közösségi oldalán: Kedves dunaújvárosi barátaim! Otthon voltam veletek! Nagyszerű érzés volt. Köszönöm, hogy újra és újra ennyien eljöttök, igyekszem megfelelni ennek jövőre is!