Pünkösd a húsvéti időszak záró ünnepe, elnevezése a pentekosth (pentekosztész), ötvenedik szóból ered, lévén, pünkösd ünnepe, vagyis az isteni Szentlélek kiáradása, húsvét után az 50. napon teljesedett be. (Ez ma is keresztelési nap a keresztény egyházban, egyben ekkor oltják el a húsvéti gyertyát is.)

Ezt ne hagyja ki! “Ha a Balatonon vagy. Vagy, ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: Likebalaton.hu.” A Megváltó halálát követően a Szentlélek (görögül Pneuma, latinul Spiritus Sanctus) a harmadik isteni minőség, ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, ezzel töltve meg új tartalommal a hívők életét. A feltámadt Krisztus pünkösd napján ajándékozta meg apostolait azzal a megszentelt Lélekkel, amely túlmutat az eredendő, emberilélek-minőségen, ezzel hívva meg a népeket, hogy az ő Titokzatos Teste, az első LÉLEK-egyház (nem intézményi forma) létrejöjjön. Az időszak eredetileg ószövetségi, zsidó hála­adási (első aratás, új kenyér) ünnep volt, később kapcsolódott a sínai törvényhozás megemlékezése is. A Szentlélek érkezését a tanítványok között, először egy zúgó szélvész jelezte, amely szimbolikusan a LÉLEK (lélegzet) jelképe. Ez a jelképes SZÉL táplálta azt a másik lételemet, a tüzet, ami pedig lángnyelvekként lobogott az apostolok feje fölött. Szimbolizálva azt, hogy ez a tűz, maga az éltető, életerős isteni hatalom, amely megtisztítja a földi, lágy agyagot a belerakódott szennytől, és ami már egy tartós, „kiégetett emberforma” minőségét is hordozza. Ez az analógia jelzi lelkünk templomának, új testünknek, egyben a hívő közösségnek, mint Krisztus („Ő a test, mi tagjai”) jelenével való új élet lehetőségét is. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy Krisztus teste a „kenyér”, amely értünk megtöretett (az utolsó vacsorán jelképesen, majd másnap a kereszten is), beteljesül az ígéret, miszerint aki ezt magához veszi, az szintén az ő tagjává válik. Pünkösdöt így, a keresztény egyház születésnapjának is tartják, hiszen az evangélium szerint Krisztus mennybemenetele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepeltek: Péter prédikációját követően sokan megtértek, belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek. A kiáradó Szentlélek szimbóluma még a fehér galamb is, amely légies mivoltában a szabadon áramló, tiszta lélek határtalanságát, ártatlanságát és az újrakezdés, az új (páros) és békés élet reményét is tükrözi.

(Forrás: Wikipédia) Polgármesteri üdvözlet

Tisztelt Dunaújvárosi Polgárok!

Pünkösd az egyik legfontosabb keresztény ünnepünk.

Sokszínű világunkban a hitünk, s keresztény hagyományaink kötnek össze minket.

Vigyáznunk kell erre az értékes egységre és közösségre, tovább kell adnunk kulturális örökségünket, mert ezen értékek mentén akkor is erős marad a lélek, amikor a világban békétlenség zajlik, s kifordulni látszik önmagából.

Önkormányzatunk nevében kívánok valamennyi dunaújvárosi polgárnak áldott ünnepet, családja körében békés, nyugodt hétvégét! Cserna Gábor

Dunaújváros Megyei Jogú

Város polgármestere