Pro Pentele díjat kapott Reisch György evangélikus lelkész

A Pentelei Nyugdíjas Klub és a Pentele Hagyományőrző Egyesület tagjai Óvárosban, a Pentelei Mentálhigiénés Iskola tornatermében szombaton átadták egyebek között a Pro Pentele díjat. Most az egyik díjazottat, Reisch Györgyöt mutatjuk be.

Reisch György 1950. február 3-án Csengődön született. A birkózósportágban ifjúsági és junior magyar bajnokságot nyert, majd a Budapesti Honvédba igazolva meghívták a magyar válogatott keretbe. Ekkor érettségizett és felvételt nyert az Evangélikus Teológia Egyetemre. Rögtön elindult ellene a kirekesztés, üldözés, megtorlás. Már mint felvett teológus hallgatót vitték be katonának. Nem kerülhetett sportszázadba, mert politikailag megbízhatatlannak számított. A válogatott keretből kihagyták, a Budapesti Honvédból kizárták.

A katonaság után befejezte teológiai tanulmányait, 1977 adventjén emigrált a Német Szövetségi Köztársaságba. Innen lelkészi munkára Brazíliába, Sao Paulóba ment. Brazíliai szolgálat után visszatért Németországba, ahol kilenc évet eltöltött. Magyarországi lelkészi szolgálata 1991 szeptemberében kezdődött a Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközségben. Feladata a Dunaújvárosi Evangélikus Központ életrehívása egy új templom megépítése.

Az új templom megépítéséhez 1992-ben egy Civil Alapítványt hozott létre. Ezt követte a telek megvásárlása. Az építéshez pénzt kért a várostól. Reisch György indítványozta az akkori polgármesternek, hogy a templom a város kulturális egyesületeinek, iskoláinak koncerttermeként is működhetne térítésmentesen a következő évtizedekben. A javaslatot elfogadták és az építéshez szükséges költségek jelentős részét Dunaújváros polgármestere, Almási Zsolt és képviselő-testülete biztosította. A várostól megkapott támogatásból kezdhették el Nagy Tamás Ybl-díjas építész tervének megvalósítását.

A Pentelét és városunkat is ékesítő evangélikus templom megépítéséhez Reisch György kérésére Harmati Béla püspök vezette Magyar Evangélikus Egyház is hozzájárult. Ezen kívül 1995-ben Reisch György kapcsolatainak köszönhetően Zürich város éves adományát is elnyerte az Evangélikus Centrumért Alapítvány. Személyes meghívásra 1995-ben hivatalos magyarországi látogatásra érkezett Hermann von Loewenich bajor evangélikus püspök, aki találkozott Reisch Györggyel és templomépítő csapatával. Hazaérkezése után tette meg bejelentését: A dunaújvárosi templom építéséhez a még hiányzó költségeket a Bajor Püspöki Hivatal felvállalja. A templom így hamarosan megépült.