Pozsony városa árumegállító jogot kapott III. András királytól

Pozsony városa 1291. december másodikán több kiváltságot kapott III. András magyar uralkodótól, a többi között árumegállító jogot is.

A valamikori magyar koronázóváros területén már az újkőkorszakban is laktak emberek, ezt régészeti leletek bizonyítják. A honfoglalás előtt római, majd morva erődítmény állt a pozsonyi Várhegyen. A Nagymorva Birodalomhoz tartozott egészen a magyar honfoglalásig, és itt létesült az első magyar vár­ispánság is. Pozsony nemzetünk történelmében kiemelkedő szerepet játszott, már III. András idejében is fontos kereskedelmi központ volt a város, ezért adott Pozsonynak a király különböző kiváltságokat, a többi között az árumegállító jogot is.

Árumegállító, avagy lerakatjog

Egyes középkori európai városok kiváltságként elnyert joga, amivel az adott városok a területükön áthaladó kereskedőket megállásra kötelezhették, és árujuk eladására kényszeríthették. A középkorban ezt inkább a lerakat jogának hívták, a magyar történetírás általában az árumegállító jog elnevezést használja. Ez a fajta jog több formában is megjelent, ugyanis nem minden város kiváltsága terjedt ki minden kereskedőre. Például Sopronban csak a hazai kereskedőket érintette, Kassán csak a külföldieket állíthatták meg. Voltak városok, ahol az odaérkező kereskedőnek minden portékáját helyben kellett eladnia, még másik városokban egy meghatározott ideig árulhatott, majd továbbutazhatott. Maga a termék is meghatározta a jog alkalmazásának a módját, ilyen volt egyebek között a só árusítása is. Az árumegállító joggal rendelkező városoknak, viszont biztosítaniuk kellett bizonyos lerakóhelyeket, amit árucserehelyeknek neveztek. Itt a különböző terméket árusító kereskedők, a városi hatóságok felügyelete mellett, szabadon egymással is kereskedhettek. Itt nemcsak a hivatalos fizetőeszközt használhatták, hanem árucsere-forgalmat is lebonyolíthattak, mégpedig a hét minden napján. Magyarországon először ilyen lerakat Esztergomban jött létre, később Székesfehérvár, Pest, Buda, Győr, Sopron, Brassó, Lőcse és Kassa városa is rendelkezett hasonló joggal.

Büntetés a Bécset kikerülőknek

Bécs 1221-ben kapott lerakati jogot VI. Lipót osztrák hercegtől, aki kiváltságlevelében két márkára büntette meg azokat a sváb kereskedőket, akik Bécset megkerülve portékájukkal Magyarországon üzletelnek. A bécsi árumegállító jogot nem csak a német kereskedők, a magyarok és a csehek is szerették volna kikerülni. Az 1335-ös visegrádi királytalálkozón Károly Róbert magyar és Luxemburgi János cseh király megegyezett egy Bécset elkerülő útvonal kiépítésében. Angliában is alkalmazták ezt a jogot, ezt bizonyítja egy 1353-as rendelet, amelyben felsorolják a kiváltsággal rendelkező szigetországi városokat.

Pozsony a magyar koronázóváros

A mai Szlovákia fővárosa, Bratislava, magyar néven Pozsony, évszázadokon át koronázóváros volt, ezt bizonyos mértékben a Bécshez való közelségének is köszönhette. Neve a régi magyar Poson személynévből, a vár első ispánjáról ered. Itt zajlott le a kora középkor egyik jelentős ütközete, amikor a magyarok sikeresen visszaverték a német támadást, megszilárdítva ezzel helyzetüket a Kárpát-medencében. A német-római császárok többször is ostromolták a pozsonyi várat és a várost, de a magyar királyok, kis időt leszámítva, rendre sikerrel visszaverték a támadásokat. 1354-ben Pozsony várnagya Toldi Miklós, Nagy Lajos király egyik vitéze volt, aki jelentősen megerősítette a vár falait, majd később a középkorban a vár köré többszörös falgyűrűt építettek.

1405-ben elnyerte a szabad királyi város címet, egyetemét pedig 1467-ben Mátyás király alapította. 1526 után az ország fővárosa lett, miután Buda török kézre került, azután Pozsonyban őrizték a Szent Koronát, ott koronázták meg a királyokat, és többször volt az országgyűlés helyszíne. A pozsonyi Szent Márton-dómban 11 magyar uralkodót és 8 királynét koronáztak meg, valamint ott tartották a legtöbb magyar országgyűlést a XVII. századtól egészen a reformkorig. Pozsonyban koronázták meg többek között Mária Teréziát is 1741-ben, később viszont a Habsburgok a belső várat reprezentatív palotává építették ki.

A városban jelent meg 1780-ban a „Magyar Hírmondó” című első magyar nyelvű újság, alapítója Rát Mátyás evangélikus lelkész volt, és a hírlap Patzkó Ferenc Ágoston nyomdájában készült. Ez volt az első magyarul szerkesztett újság, amelyben a napi eseményeken kívül tudományos, statisztikai és gazdasági jellegű cikkek is megjelentek. Hetenként kétszer lehetett megvásárolni, éves előfizetési díja Pozsonyban 3 forint, vidéken pedig 4 forint volt.

1783-tól a Duna-parti városban működött a királyi jog­akadémia, majd az első világháborút lezáró trianoni döntés értelmében Pozsony Csehszlovákia része lett. 1993. január 1-je óta az önálló Szlovákia fővárosa.

III. András király súlyos öröksége

III. András, vagy más alakváltozatban Endre, Velencében született 1265-ben, és 1290. és 1301. között uralkodott. Apja István herceg, II. András magyar király utószületett (mivel apja halála után született) fia, anyja Morosini Tomasina, egy előkelő velencei család sarja volt.

1290. július 23-án Székesfehérvárott történt meg a koronázás, a magyar szokásjognak megfelelően. Trónra lépésekor az ország súlyos állapotban volt, a központi királyi hatalom gyenge volt, a valós hatalmat a nagy birtokokkal rendelkező főurak gyakorolták, akik sokszor egymás ellen is viseltek kisebb-nagyobb háborút. Ezek a kiskirályok saját katonai erővel rendelkeztek, és többen önálló külpolitikát is folytattak. III. András külföldi segítségre sem számíthatott, így igyekezett meggyőzni maga javára a nemességet és az egyházat. Jelentősen erősítette a király pozícióit, hogy egyértelműen mellé állt Csák Máté trencséni tartományúr, a Csák nemzetség legnagyobb hatalommal rendelkező tagja. Egyfajta szövetség kezdett kialakulni a király, az egyház és a nemesség között, döntő fontosságú volt ebből a szempontból az a tény, hogy a király jól ismerte az akkori itáliai állammodellt, ami akkor meghatározó volt Európában.

III. András bel-és külpolitikája

Elképzeléseit egy harmincnégy cikkelyből álló, királyi kettős pecséttel ellátott dekrétumban fektette le, 1290. szeptember elején, az Óbudán megtartott országgyűlésen. Ezt a dekrétumot szokás III. András első törvénykönyveként említeni. A harmincnégy cikkelyből tizenkilenc a magánhatalmat kiépítő főurak ellen szólt, és számos cikkely hívatott megerősíteni az egyház és a nemesség jogait. A király megígérte, hogy a nemesség tanácsára nevezi ki az országos hatáskörű vezetőket, mint például a nádort vagy az országbírót.

A főuraknak a királyi rendelet nem tetszett, így komoly feszültség alakult ki

Veszedelmes trónkövetelők mindenütt

A főuraknak a királyi rendelet nem tetszett, így komoly feszültség alakult ki közöttük. Az uralkodó nehéz helyzetét felismerve bizonyos engedményekre kényszerült, majd 1291. február 22-én a gyulafehérvári gyűlésen újra kiadta bizonyos kiegészítésekkel az óbudai végzéseket. III. András felismerte a városok és a kereskedelem jelentőségét is, a kereskedelem és városiasodás fejlesztése már mindenképpen a Velencében nevelkedett király önálló kezdeményezése volt.

A külföldi nagyhatalmak mindent elkövettek, hogy az Árpád-ház kihaljon, ezért András ellen tevékenykedtek. IV. Miklós pápa azzal érvelt, hogy a Szentszék jogos a magyar trónra, mert Szent István a korona elfogadásával elismerte a pápai hűbért. A nápolyi Anjouk sem ismerték el András királyságát, és leányági örökösödés címén maguknak követelték a magyar koronát. Habsburg Rudolf német király a magyar királyi címet fiának, Albertnek követelte, arra hivatkozva, hogy a tatárjárás idején IV. Béla katonai segítség fejében hűbérül ajánlotta fel Magyarországot.

A Habsburg fenyegetés volt a legveszélyesebb, az egyház segítségével sikerült visszautasítani a pápa követelését, az Anjouk messze voltak, így a németekkel való konfliktus kialakulása volt a legvalószínűbb, ami 1291 közepén már fegyveres összecsapásba torkollott.

A magyar sereg átlépte az osztrák határt, előre nyomult, de nagyobb csatára nem került sor. Két kisebb ütközet volt Nagyszombat és Bécs mellett, amelyek magyar győzelemmel végződtek. A nemzetközi tényezők is befolyásolták azt, hogy a két fél békét kötött, így a korábban elfoglalt magyar várak visszakerültek Andráshoz. Ez mindenképpen külpolitikai siker volt a magyar uralkodó számára.

III. András halála megrendítette az országot

A következő évek a központi királyi hatalom megerősítésével teltek el. Az uralkodó 1301 január 14-én hunyt el. Mivel váratlanul halt meg, gyorsan elterjedt az a hír, hogy anyjához hasonlóan megmérgezték. A történészek szerint az a valószínűbb, hogy András halálát egy gyorsan ölő betegség okozhatta. A krónikák szerint a király halála előtti napon még a margitszigeti apácáknak adományozott, ezért is sokan gyanakodtak mérgezésre. Halála megrendítette az országot, ezzel Magyarországot történelmének egyik legsúlyosabb válságába sodorta. A kutatók nagy része III. Andrást az Árpád-dinasztiából származónak tekintik, és a dinasztia fiúágának kihalását is III. András halálának napjában adják meg.

