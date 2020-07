Pakson „feltámadt” a blueszene – újra bulik

Újjáéledt Pakson a blues. A koronavírus-járvány miatt elmaradt július első hetében, a szokásos időpontban a 28. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál.

De nem maradt zene nélkül Paks ebben az időpontban sem, mert a szigorítások enyhítése adta lehetőséggel éltek a gastrobluesfesztivál tulajdonosai, szervezői, és július 4-én a Gastroblues Klubban összehoztak egy kisebb, egynapos fesztivált, amelyen három zenekar lépett fel.

A Sonny and His Wild Cows kezdte a programot, a Nemes Zoltán és Barátai folytatták, a befejezés pedig az Ed Philips and The Memphis Patrolnak jutott, amely egy Elvis Presley emlékzenekarnak számít. Ezen a napon tehát a blues, a boogie és a rock and roll is hallható volt az egykori Új Hullám Sörözőben, amelyet teljesen megtöltött a lelkes közönség. A műfaj kedvelői már ki voltak éhezve egy jó kis paksi bulira, mert Hódmezővásárhelytől Győrig érkeztek vendégek, és természetesen ott volt a dunaújvárosi „kemény mag” is, hiszen Pakson bluesösszejövetel dunaújvárosiak nélkül elképzelhetetlen. A jelek szerint, hacsak nem üt be a ménkű, akkor november 30. és december 6. között megtartják a fesztivált, öt színpadon és ötven koncerttel. Elvileg a program is végleges, de napjainkban semmiben sem lehetünk biztosak.

A Gastroblues Klubban, az evangélikus templomban, az ESZI kisszínpadon lesznek a koncertek, vagyis minden zárt térben lesz, ami a dátumot nézve természetes. Az ötven koncert már magában sem kevés, de lesz testvérvárosok zenei találkozója, Kárpát-medencei Gastroblues Piknik, és a hagyományos borbarát találkozó sem maradhat el.