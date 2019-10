Otthon jó – tárlatvezetés Sasvári Edittel

Október 18-án, pénteken 18 órától Sasvári Edit művészettörténész tart tárlatvezetést a Kortárs Művészeti Intézetben az Otthon jó című kiállításról.

Az Otthon jó című kiállítás három, Dunaújvárosból származó képzőművész, Kaszás Tamás, Keserue Zsolt és Várnai Gyula alkotásait mutatja be, miközben arra is választ szeretne adni, mit jelent ma Dunaújváros a kortárs képzőművészetben.

A három művész városhoz való viszonya más és más. Eltérővé teszik a generációs különbségek, a mikroközösségek, amikben szocializálódtak és természetesen az is, mennyi időt töltöttek el ebben a városban. Ugyanakkor az évtizedek során mindhárman rendszeresen merítettek egyfajta dunaújvárosi forrás­anyagból; felhasználták az itt szerzett (kép)élményeket, ingereket, emlékeket tárgyiasult vagy gondolati formában.

A remek munkák sorát felvonultató tárlat október 26-ig látogatható a Kortárs Művészeti Intézetben.

