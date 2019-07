Ötödször keresik Fehérvár Hangját

A verseny fődíja a rangos „Fehérvár Hangja” cím, amit a nyertes viselhet, aki egyéb értékes ajándékok mellett a Fehérvár Travel nyereményutazásán is részt vehet. Székesfehérvár 2019-ben is meghirdeti a 2011 óta kétévente megrendezett Fehérvár Hangja tehetségkutató versenyt, amellyel a város már négyszer sikeresen szólította meg a Fehérváron és a megyében élő jó hangú fiatalokat. A szervezők célja, hogy a tehetséges énekeseknek bemutatkozási lehetőséget teremtsenek – de a verseny ennél sokkal többet is jelent, hiszen a felkészülés során a versenyzőkkel folyamatosan szakemberek foglalkoznak: a hangjuk, előadásmódjuk mellett színpadi megjelenésük, mozgásuk, kommunikációjuk fejlesztésében is segítik őket. Az egykori versenyzők közül többen is komoly sikereket értek el; saját zenekaraikkal váltak ismertté, országos tehetségkutatókban bizonyítottak, valamint rendszeres fellépői a város és a megye rendezvényeinek.

A nevezés július 22-én, hétfőn 12 órakor indul: a zenei versenyre azok a 14–29 év közötti fiatalok jelentkezhetnek, akik Fejér megyei lakcímmel rendelkeznek, vagy a 2019/20-as tanévben Fejér megyei oktatási intézmény nappali vagy levelező tagozatán tanulói vagy hallgatói jogviszonyuk van. A jelentkezési határidő szeptember 9. A részvételhez szükséges minden tudnivaló a www.fehervarhangja.hu honlapon olvasható, és hétfőtől itt érhető el az online jelentkezési felület is.