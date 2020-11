Ösztönöz és sokat dicsér – ez az egyik szerszáma

A Wesley-DaCapo Művészeti Iskola képzőművész szakos növendékeinek egy újabb kiállítása nyílott meg a Corner kávéházban. Ezúttal a legkisebbek munkáiból válogattak. Szomorú dolog, hogy a vírusjárvány miatt csak egy hétig tehették derűsebbé a vendégek hangulatát.

Dunaújváros

Erdélyi Diána tanárnő főfoglalkozásként a Gárdonyi iskolában tanít, de mellette a Wesley-DaCapo Művészeti Iskola alkalmazásában, a Dózsa iskolában is gondozza a képzőművész-palántákat. A hittel és lelkesen végzett munkájáról így mesélt:

– Az alapfokú művészeti oktatás alsó két csoportjából ezúttal a harmadikos és a hatodikos tanulók munkáit állítottuk ki a Corner kávéházban. A nagyok már festészetet, grafikát tanulnak, mi a kicsikkel a képzőművészet minden vonalát igyekezünk megismertetni. Van úgy, hogy fát égetünk, bögrét gravírozunk, akvarellt ceruzázunk, vagy éppen pasztellezünk. Később agyagozni is fogunk. Azt szeretném, ha mindegyikben jártasságot szereznének a gyerekek.

Dia néni, ahogy a tanítványok emlegetik, egy igazi modern menedzsere is tanítványainak, hiszen a közönség elé vitte a munkáikat, és nem várt arra, hogy az iskolán kívüli felnőttek majd csak beóvakodnak egy kiállításukra.

Büszke a tanítványaira

– Nagyon büszke vagyok a mai napon, mivel a tanítványaim a nyilvánosság előtt is bemutathatták a munkáikat. A hétköznapokban is megvan bennem ez az érzés, hiszen ők tehetségesek, kreatívak, bátrak és ügyesek. Minden eszközt megragadunk ahhoz, hogy minél többen megismerhessék őket. Ez a rendhagyó kiállítás is ezek közé tartozik. Más esetekben a Dózsa vagy a Gárdonyi iskolában is ki szoktuk állítani a műveiket. Olyankor a gyerekek családját is meghívjuk az eseményre. Azokon a helyszíneken az összes munkájuk elfér, ami akár húsz–harminc alkotást is jelenthet.

Nyitottan a világra

– Minden évben vannak új diákjaink, akik belecsöppennek a csoportunkba, és utána együtt dolgozunk tovább. Már ilyen kicsi korukban megszokják, hogy nem egy dossziénak készítjük a munkáinkat, hanem valamilyen céllal, és azok végül máshová is kerülnek.

– Előfordul, hogy valamilyen országos pályázatra készülnek az alkotásaik, de más esetben is előfordul, hogy nem is kapjuk vissza azokat. Gyakori, hogy valakiknek fölajánljuk a műveinket. A karácsonyfa-díszítő versenyeken például a kórház valamely osztálya kapja meg a munkáikat. Így kiskoruktól kezdve önzetlenül dolgoznak.

Ez nem művészképzés?

– Abszolút nem akarom őket beskatulyázni! Nyitott, kreatív embereket szeretnék belőlük képezni! Azt szeretném, ha megismerkednének a technikákkal, amit az egész életük során alkalmazhatnak. Akár a lakásuk berendezése, vagy egy anyák napi ajándék elkészítésénél. Egy szakma választásánál, például a bőrdíszművesre is gondolhatunk, de a többinél is jól fog érvényesülni egy jó szemű, ügyes kezű jelentkező.

– A képzeletük használatát tanulják meg először a gyerekek. Nem csak a szemükét, hanem az olyan vizualitást, ami körbe veszi őket, és csak a fantáziájukban létezik. A kettő ötvözetéből alakítsanak ki valamit! Ők még picik, ezért nekik még fontos a mesevilág, és ezért nagyon gyakran onnét indulunk ki. Más esetben a létező dolgot alakítjuk át. És akkor egy állatnak akár öt lába, vagy éppen három szeme is lehet, az se baj, hiszen a művészetben minden lehetséges.

A miértek

– Rossz rajz pedig nincs! Azt kell mondani, hogy ez direkt ilyen, és persze meg kell tudni mondani, hogy miért! Azt is meg kell fogalmazni, hogy miért fontos számukra az alkalmazott színvilág. Minden alakítható és formálható. El kell tudni vele számolni. A képzésünk során ösztönözni kell őket, és sokat dicsérni. Ez az egyik szerszámom hozzájuk. A szülők is itt voltak a megnyitón, hiszen azt szeretném, hogy legyenek büszkék a gyermekeikre! A mi időnkben ez sajnos kimaradt, az én világomban ez nem fordult elő. Akkoriban el lehetett járni egy festőhöz, de a szülőket nem vonták be. A mai világban, ahogy a sportban, úgy nálunk a művészetekben is megjelentek, ami egy nagyon szerencsés változás. Ez egy impulzív dolog, mert a lelkében mindkettejüket, a gyermeket és a szülőt is megmozdítja. Nagyon jó, hogy az idő elteltével már az apát, anyát, a nagyszülőket és a tesókat, sőt lehet, hogy a szomszéd nénit is elhozzák, így aztán együtt büszkélkedhetnek.

Alkotó ember vagy

– Nem mondanám magamat se grafikusnak, se festőművésznek, inkább egy nagyon kreatív személyiségnek. A saját lakásomban és az életemben is egy örökmozgó alkotó vagyok. Egészen hétköznapi dolgokkal is foglalkozom, a lambériától a laminált padló lerakásáig. Mindezek igazi örömöt adnak nekem.

A kiállítók azt mondják

Örömmel nyilatkoztak a tevékenységükről. Elmondásukból kiderül, hogy Dia néni egy igazi ikon az életükben, akinek szívesen követik a tanácsait. Szeretik a gazdag témaválasztást és az alkotás szabadságát. A kiállítás helyszíne is tetszett nekik, büszkék voltak rá, hogy ennyi, számukra ismeretlen vendég csodálta meg az ügyességüket.

A kiállítók, hátul Kapuvári Márta, Zakar Bíborka, Szabó Lilien. Elöl Garanc Emma (b), Utassi Lilla (j)

Fotók: Balogh Tamás

Szomorú, hogy az alkotások csak egy hétig tehették derűsebbé a vendégek napját. A veszélyhelyzet miatt most zárva van az étterem

Nem skatulyáz be! Nyitott, kreatív embereket szeretne belőlük képezni