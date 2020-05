Őseink hona, apáink szava – Mindörökkön minket védj!

Nemrég jelent meg Tihanyi Dániel: Szükségünk van rád című zenei klipje, amelyben feltűnik a dunaújvárosi Molnár István Dániel és párja is.

– Hogy kerültél kapcsolatba a dalszerzővel?

– A Fundák Kristóf és Fundák-Kaszai Lili vezette Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttesben ismerkedtem meg párjával, és gyakorlatilag ez alapozta meg a barátságunkat. Dániel a közösségi médián keresztül látta, hogy drónfelvételekkel is foglalkozom. Mikor átküldte a zenét és felkért a klip forgatására, azonnal igent mondtam. A későbbi egyeztetések során az is felmerült, hogy táncosként megjelenhetnénk a klipben párommal Balogh Lilivel, aminek örömmel eleget is tettünk.

– Milyen körülmények között készült a klip?

– A vírushelyzet megnehezítette a forgatást. Sok mindenben megkötötte a kezünket, de igyekeztünk a maximumot kihozni a helyzetből. A Klip helyszínéül a Dunaújvárostól nem messze található Lórévet választottuk. A kápolna körüli erdős, mezős területen készültek a felvételek, ami hangulatában jól megalapozta zene mondanivalóját.

– Mit jelent neked ez a zene?

– Mivel nem drónpilótaként keresem a kenyerem, ezért csak olyan megkereséseknek teszek eleget, amelyekkel tudok azonosulni. Mikor először meghallottam a dalt, bevallom őszintén megkönnyeztem. Tihanyi Dániel a valláson keresztül közelítette meg a nemzeti identitást. A dal teljesen pozitív, érzelemdús és mindemellett élvezhető. Teljesen természetesnek vesszük, hogy lélegzünk, hogy felkel a nap, hogy van családunk és szomszédunk. Ezeket meg kell becsülnünk újra. Észre kell vennünk, hogy egymásra vagyunk utalva, szükségünk van egymásra, hogy ez az élet szebb és élhető legyen. A nemzetünk, a magyarságunk, az egymásra utaltságunk mindig fontos, de a vírus okozta helyzet megmutatta, hogy különös jelentőséggel bír.