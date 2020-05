Oroszországtól Antwerpenig húzódó krimi

A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Garbaczné Rapcsák Rita ajánlja Darja Desombre: A flamand csempék titka című könyvét.

„Ki kellene deríteni, mitől olyan különlegesek. Mármint a csempék. Itt már nem találunk semmit, Grebnyev lett volna az egyetlen, akitől bármit is megtudhattunk volna. Bár ezt is kétlem. Ha bármit is tudott volna a csempékről, nem adta volna őket olyan olcsón.

Úgy tűnik, Nyugaton kell tovább keresgélnünk.”

Masa Karavajt, a fiatal és tehetséges volt nyomozónőt érdekes esettel bízza meg egy gazdag üzletember. A Carszkoje Szeloban épülő házból elloptak 20 darab régi flamand kandallócsempét, amelyek játszó gyerekeket ábrázolnak. Masa ugyan vonakodva, de igent mond, és izgatottan vág neki a művészettörténeti kalandnak ígérkező utazásnak, amely Belgiumba repíti. Ugyanakkor furcsa bűnesetek történnek, ahol minden esetben tűz üt ki, és eltűnik minden nyom. Masa volt barátja és kollégája, Andrej, értetlenül áll az esetek előtt, nyugdíjba vonult kollégájától kér és kap is segítséget. A nyomok egy több éve elfogott sorozatgyilkoshoz vezetnek, és egyre inkább zavarba ejtő dolgok kerülnek felszínre. Masa (közben) nyomára lel a kandallócsempéknek, titkukat megfejtve azonban halálos veszélybe kerül.

„Masa továbbra is mozdulatlanul állt; eltelt fél óra, a tüzet már eloltották, de a sűrű, maró füst, melynek égett fa- és valami vegyszerszaga volt, továbbra is ott gomolygott a csatorna vize fölött, mint egy mérgező köd.”

Darja Desombret az orosz Dan Brownként szokták emlegetni, stílusa mégis egyedi. Szereti a körmönfont cselekményeket és a furcsa karaktereket.

Izgalmas krimije több helyszínen (is) – Oroszországban, Bruggében és Antwerpenben – játszódik, a mű végére azonban a szálak ismét összefutnak.