Örömteli, felszabadult mozgás

Kulcslyuk címmel programsorozatot indít a Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola, ahol bárki kipróbálhatja magát a különböző művészeti ágakban, úgy, ahogy ők csinálják. A cél, hogy kötöttségek nélkül, jól érezzék magukat. Az első rész a táncművészeté lesz. Ennek apropóján beszélgettünk az új moderntánc-tanárral, Füsi Gyöngyi mesterpedagógussal.

Füsi Gyöngyi a Budapest Tánciskolában végzett táncművészként, pedagógiai tudását pedig a Táncművészeti Egyetemen moderntánc pedagógus szakon szerezte meg. Nála a fő vonal a kortárstánc, azon belül is a kreatív gyerektánc. Ez utóbbit nem csak tanítja, de kutatja is, gyakorlati munkája mellett, tanulmányaiban a kreatív gyerektánc fejlesztő hatásait vizsgálja. Az átvett működő csoportot megtartva szeretné, ha elindulhatna egy kisebbekből álló csapat, hogy újjáépíthessék az iskola moderntánc tanszakát. Persze a szülőkben joggal felmerül a kérdés, hogy miért lesz ez a gyereknek jó?

– Összefoglalóan, mert ez egy jó dolog. Ez egy improvizatív mozgásforma, ahol szabadon mozoghat a gyerek. Különböző utasításokon keresztül az ő fantáziavilágából építkezve saját mozgásaiból tudja felépíteni az órai anyagot, amit én látok. Ugyan ez az ő saját világa, de egy picit irányítottan segítek abban neki, hogy használja a földet, a teret, az összes testrészét. Ezáltal visszajönnek a gyerekkori mozgásformák, amiket egy kicsit kevesebbet használnak mostanában a gyerekek. Olyanok, mint a kúszás, mászás, gurulás. Ha az első osztályosokat nézzük, akkor azért kellenek ezek, mert egy idegpálya újrastimuláció jön létre. De miért kell ez? Mert ha mozgásban fejlettebb vagyok, akkor elérhetem azt, hogy a tanulásban is könnyebben vehetem az akadályokat, benne van az írás mozgáselőkészítése, hiszen mind a két kezet használjuk. Mindezeken kívül rengeteg játékot játszunk. Az elsődleges cél ezeken az órákon, hogy felszabadult, örömteli mozgás legyen.

– Milyen korosztálynak ajánlott ez?

– Hat-, kilenc éves gyereknek elsősorban, nekik a legjobb a kreatív gyermektánc. Amikor kikerülnek ebből az improvizációs közegből, akkor bekerülnek majd a kortárstáncba, ahol a tréning már egy adott mozgásforma, ami mellett ott is jelen van az improvizáció, amit megszerettek. Mind mozgásformát megkap a gyerek egy ilyen táncórán belül, ami a fejlődéséhez szükséges, az összes izom- és ízületi csoportot átmozgatja, használja a forgást, a vertikális mozgásokat, és ahogy említettem, a kúszás, mászás is benne van. Elvégeztem egy fejlesztőpedagógus-képzést is, és a kettőt próbálom most összehangolni, a fejlesztési területeket belevinni a táncórába, annak boldogságán keresztül. Úgy fejlődik, hogy észre sem veszi. Azt szoktam mondani, hogy ahogy a család szünidőben elmehet wellnessre, úgy ez a gyereknek is jót tesz. De nálunk egész évben járhat wellnessre, mert ez a táncóra olyan neki. Az adatközpontú oktatást kell egy kicsit ellensúlyozni. Például kiabálhatnak az órán. Ezt nagyon szeretik, mert egyébként nem szabad kiabálni. Úgy, ahogy nagyon szeretik, amikor futkározunk, mert egyébként nem szabad futkározni. Az a tapasztalatom, hogy nagyon szeretik a gyerekek ezt a dolgot.

– Mennyi ideig érdemes csinálni?

– Az alsó tagozat vízválasztó. Ha elindul egy gyerek ezen az úton, akkor szerintem jó, ha a négy évet végigviszi. Onnan már nem is kell megkérdezni tőle, hogy szeretne-e maradni, valószínűleg végigjárja ezt az utat. Ha beleszeret, akkor ő maga nem akarja elengedni.