Örökzöldek és saját kompozíciók izgalmas feldolgozásban

A környékben lakók csak annyit tapasztaltak, hogy szokás szerint – mármint a Petőfi Művészeti Liget alatt – pénteken este halk, lágy dzsesszdallamok árasztják el a parkot. Akik a Művész teraszán ültek, ennél többet is elmondhatnak.

A környékben lakók csak annyit tapasztaltak, hogy szokás szerint – mármint a Petőfi Művészeti Liget alatt – pénteken este halk, lágy dzsesszdallamok árasztják el a parkot. Akik a Művész teraszán ültek, ennél többet is elmondhatnak.

Ők egy remek, és különleges estéről számolhatnak be. A Nexus LineUp név vélhetően csak keveseknek mond bármit is. A Grazban élő Hofecker Dániel neve már szemet szúrhat a jazz rendezvényeket rendszeresen látogatók számára, ő alkalomszerűen fellép a Gayer Mátyás Trióval, a zongorista pedig már többször átlépte a városhatárt. Egy kis visszatekintéssel még pontosítható a zenekar helye a világban. Egy héttel a Magyar Jazz Szövetség által meghirdetett 2017-es Jazz Combo verseny előtt pattant ki Dániel és Jámbor Ármin fejéből a zenekar megalapításának ötlete és a részvétel. A döntőben a neves zsűri az első díj mellé még négy különdíjat ítélt oda nekik. Az elnevezés hűen tükrözi mind a csapat zenei világát, mind a tagok sokszínűségét. Melódiáik összeköttetést teremtenek a modern, kortárs, illetve a tradicionálisabb hardbop, swing stílus­irányzatok között. Mindemellett egy igen izgalmas, eklektikus, ám mégis egységesnek csengő össz­hangzás születik a multikulturális, multinacionális tagösszetételnek is köszönhetően. A Hofecker Dániel (trombita, szárnykürt), Jámbor Ármin (alt-, szopránszaxofon), a svéd Karel Eriksson (harsona), Bartha Mátyás zongora, az ukrán Oleg Markov (dob) összeállítás mellé a horvát ­Hrvoje Kraljt ígérték, ám szerencsénkre a dunaújvárosi Csuhaj Barna Tibor tanítványa, Hofecker Mátyás állt a bőgő mögött. Emlékezetes este volt.