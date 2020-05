Online színházi élet és könyvolvasás tölti ki Kubik Anna mindennapjait

Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-­díjas színművész, érdemes művész nem unatkozik: ugyan valamelyest az ő élete is átalakult, a színháztól a jelenlegi helyzetben sem tud elszakadni.

Amint korábban Székesfehérvárhoz több ízben kötődött a művésznő – már ami a teátrumokat illeti –, úgy más vidéki városokban is ismert és elismert színészként tevékenykedik ­Kubik Anna. A karantén idején a debreceni Csokonai Színház kötelékében többedmagával otthon maradásra buzdító videókat készített, emellett pedig az észak-alföldi és a győri társulat tagjaival közösen minden egyes nap online próbákat tartanak a Zoom videós szoftver segítségével. Kiszakadtak tehát a színházból – mégis abban élnek továbbra is, írj a a feol.hu.

– A napokban mutattuk volna be Az öreg hölgy látogatása című darabot, amely így – remélhetőleg – az őszi első bemutató lesz – tekintett a jövőbe a színművész.

Az öreg hölgy látogatása Friedrich Dürrenmatt tragikomédiája, Debrecenben Keszég László rendezésében láthatják majd a nézők. A történet középpontjában egy nő áll, akit megaláznak: szerelme megtagadja őt, nem vállalja gyermeküket, a tárgyaláson hamis tanúk segítségével könnyűvérűnek bélyegzi, miközben a férfi feleségül vesz egy olyan nőt, akivel hozományul egy bolt is érkezik. Ám ez csak a kezdet…

Debrecenben Zalán Tibor unferlédijében (sic!) és Örkény István Macskajátékában szerepelt (volna) még Kubik Anna.

Győrben a Régimódi történet (Szabó Magda) utolsó elő­adása maradt el.

– A darabok szövegeit egy-egy online közvetítés során olvassuk fel, mondogatjuk, a rendező pedig megjegyzéseket tesz a jelenetekhez. Ugyan a jelmezeket és a mozgásokat így mellőzzük, a darabokról elmélyültebben tudunk gondolkodni – avatott be mindennapjaiba a színművész.

Kubik Anna nem mellesleg ez idő alatt további feladatokat is kap. Számára az egyik legkedvesebb a Petőfi Sándor Program keretében megrendezett Verselő Kárpát-medence volt, amelynek köszönhetően a 9–13 évesek kategóriájában 190 versenyvideót nézhetett végig zsűrielnökként.

Beszélgetésünk idején több könyv fekszik nyitva mellette. Elsőként Avilai Szent Teréz A belső várkastély című könyvét említi, melyet még tavasszal kapott kézhez s azóta is nagy élvezettel olvassa. Szintén a közelben található még Ablonczy László A Nemzeti varázskörében című írása is, amely a Nemzeti Színház 20. századi történetének sorsfordító eseményeit, ellentmondásos személyiségeit, igazgatóit, rendezőit, szerzőit és színé­szeit mutatja be. Szabó Ferenc Sj atya Mindig neki harangozunk istenkereső magyar költőkkel és írókkal (Ady, József Attila, Márai) foglalkozó művét nemrég fejezte be.

– Senki ne csüggedjen! – tanácsolja Kubik Anna. – Ez az időszak előbb-utóbb véget ér majd, hogy aztán újult erővel tudjuk belevetni magunkat az életbe. Örömhír, hogy a kultúrára mindig szükségünk volt, van és lesz is!