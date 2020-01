Ő ide színházat jött csinálni, megvalósítani, amire pályázott

A mosoly évadának a feléhez érkezett Dunaújvárosban a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza. Őze Áron igazgatót kérdeztük a félidőben, bevált-e a műsorpolitika, őszinte-e a mosolya fél távnál.

– Teljes mértékben. Szeretik ezt az évadot az emberek, és meg is hálálják, hiszen a látogatottságunk egyre nő. Így a naptári év végén egy csomó elszámolást kellett készítenünk a fenntartó felé, de havonta kapjuk a raportokat, hogy hogy néz ki az eladás. Egy lassú, de növekvő tendencia látszik. Ebben nem lehet csodát csinálni, ez egy folyamatos szent küzdelem, ennek a munkának sosincs vége. Nincs hátradőlés, nincs az, hogy akkor ezt kipipáltuk. Évadról évadra ez egy folyamatos összjáték a közönséggel. Szerették az emberek a Bolha a fülbe előadásunkat, utána „komolykodtunk” egyet a stúdióban az Elnémulással, amit én követtem el, és mondhatom, hogy egy bátor hangvételű, megvalósítású előadás. Volt még a Makrokozmosz, a trilógia harmadik része, valamint a Portugál, ami egy átirat, de azt is szeretik az emberek. A mosolyom tényleg őszinte, alapvetően optimista ember vagyok. Annyi minden történik a körülményekben, de a magyar ember nem fog leszokni a művészetekről, és ennek látható nyomai vannak. Itt Újvárosban is, ahogy más városokban is. Ez egy fantasztikus közép-európai kincs, amire nagyon kell vigyázni és nagyon kéne értékelni. Nem érzem mindig úgy, hogy sikerül, de ettől függetlenül az emberek kitartóak, és ez nagyon jó érzés. Egyszerűen érzékeny a magyar ember a művészetekre, így a színházművészetre is.

– A gyakori elszámoltatás a normális ügymenet része?

– A normális ügymenet része. Minden évben kapunk ellenőrzést, és azoknak én mindig örülök. Történt nyáron egy kisebb gazdasági krach. Magunk fedeztünk fel egy nagy problémát, amit visszafejtettünk. Egy munkatársunk nem úgy működött, ahogy kellett volna. De ezen már túl vagyunk. Fontosak ezek az elszámolások, ellenőrzések, mert minket is segít, az esetleges apró hiányosságokra felhívja a figyelmet, amik így könnyen javíthatók. Annak ugorjon össze a gyomra egy ellenőrzésnél, akinek vaj van a fején. Azt gondolom, hogy stabil a színház működése. Tesszük a dolgunkat, tehetjük a dolgunkat, ráadásul biztonságban. Egy percig sincs okunk panaszra. Sokan a szakmában úgy vélik, mintha nekem büntetés lenne, hogy Dunaújvárosban igazgatok. Nem győzöm hangoztatni, hogy egy tized másodpercig sem érzem így, és nincs is így. Nagyon jó itt, ezzel a csapattal színházat csinálni. Most, három és fél év után már értjük is egymást, már a ritmust is felvette mindenki. Minden problémát megoldunk, mert azok mindig vannak, de ettől szép, ettől élő valami a színházcsinálás. Nyitva a színház a város felé, az iskolák felé, mint egy közösségi kulturális tér. Toljuk a határokat is kifelé, nyilván az is célunk, hogy tömegével Pestről is jöjjenek, hiszen kis ország vagyunk. Egyre több helyen jelenünk meg. Ebben én nyilván reklámember ember vagyok, és ahol csak lehet, rajtam van a bartókos jelvény, és belefűzöm a mondandómba a Bartókban folyó munkát.

„Jó, hogy az első perctől kezdve érezhetem, a városban fontos a színház”

– Ennek az évnek a mumusa a tao támogatás rendszerének átalakítása volt. Úgy alakult, ahogy számított rá?

– Nagyon jó, hogy az első perctől kezdve érezhettem, a városnak fontos a színház, biztonságban tud dolgozni, mindenfajta akadálygördítés nélkül. Ez a várostól, a fenntartótól van meg. A színház működésében huszonhét százalékban van benne az EMMI, és az összes többiben a város. Ez egy nagyon jó arány. Sok olyan megyei szintű színház van az országban, amely nem rendelkezik ilyen erős aránnyal. Ha valamilyen oknál fogva a minisztérium kiszállna a támogatásból, legfeljebb nem tizenkét bemutatót tartanánk egy évadban, hanem nyolcat. A szerződésünkben így is hat van, de mi minél többet szeretnénk megmutatni a sokszínűségből. A jelenleg működő támogatási rendszer Fekete Péter államtitkárságán, és rajta keresztül többet hozott a konyhára, mint a tao rendszerében. Jó lenne ezt biztonságban is tudni, mert nem sejthető, hogy jövőre is lesz-e, ennyi lesz-e. Azt viszont üdvözlöm, hogy nem kell multikkal alkudozni és belemenni olyan méltatlan helyzetebe, mint amibe a tao-rendszer alatt kellett. Ebben is különleges helyzetben volt a színház, itt az utolsó fillérig sikerült egy helyről, maffiaszázalékok nélkül behozni a színház életébe a tao-t. Most máshová kell figyelni, hogy könnyítsünk a költségvetésen. Nagyon sokat pályázunk, és nyerünk is. Egy rossz szót nem szólhatok. Én ide színházat jöttem csinálni, azt a pályázatot valósítom meg, amit írtam. A jövő évadom már a pályázati évad, ezúton be is jelentem, hogy indulni szándékozom a színház vezetéséért, szeretnék a munkatársaimmal még egy ciklust végigcsinálni. Mert valóban azt gondolom, hogy ez egy út, amit elkezdtünk.

– Ilyen kis létszámú kiszolgáló személyzettel ijesztő volt a tizenkét bemutató terve. Most hogy látszik, nem volt túlvállalás?

– Nem, ez tud működni. Abban azért a táncszínház is benne van, és benne vannak olyan produkciók is, amiket nem itt próbálnak. Nem jelenti azt, hogy minden értelemben leterhelt a színház az összes bemutatóval. Persze a létszámot, a terhelhetőséget tekintve valóban csúcsra futtatjuk a színházat. De sose mondtuk, hogy nem így lesz. Nem azért vagyunk, hogy tinglitanglizzunk havi pár előadással. Az, hogy itt ennyi premiert lehet csinálni és annyi különböző színű, felfogású, természetű darabot lehet különböző típusú közönségnek tálalni, az köszönhető annak, hogy itt már elindult Smuk Imrétől kezdve egy kőszínházban való gondolkodás. Ezt mi szeretnénk csúcsra futtatni. Elfáradunk, igaz, de ez egy olyan munka, aminek megvannak a nagyon kemény, leterhelt időszakai és utána a nagyon kiengedett időszakai. Fanatikus emberekkel szabad csak színházat csinálni. Ugyanolyan fanatizmus van a portás, a szervező, a vezető színész, a rendező, a dramaturg, a gazdasági csapat munkájában.

– Smuk Imre korszakára jellemző volt a koprodukciók sora. Ez visszatérhet?

–Én ezt nagyon pártolom. A tao-rendszer kiesése után a színházak elkezdték egymást keresni, és ez nagyon jó. Vagy meghívott vagy közösen létrehozott előadások formájában. Hiszen sok esetben nem zavarjuk egymás köreit. Olyannyira nem, hogy a most készülő, Gyerekrablás a Palánk utcában című előadásunkat már most bebérletezte Székesfehérvár. Két azonos díszlet, jelmez legyártása fölöttébb nagy butaság lenne, ha mindez egy csapattal megoldható, és a plakát fejlécén két színház van jelen.

– Nehéz lesz a Ványa bácsi sikerét fölülmúlni. Van erre vonatkozó terv?

– Én nem szerettem sohasem a versengést. A színház nem ennek a terepe. Nagyon nagy öröm a Ványa bácsi sikere. Egy olyan előadás született érvényesen, ami itt, Kelet-Közép-Európában vezető módon megállta a helyét. Ez a fesztiváldíjas előadás körbeutazza a világot, mert erre a felfogásra, erre a munkára kíváncsi a világ. Ezeken az európai szintű helyeken ott lesz a Bartók színház logója, és maga a színház is. Óriási dolog, de nekünk ugyanúgy kell csinálni itt is a dolgunkat, mint Londonban vagy Japánban, mint ahogy az előadást is ugyanúgy játszottuk a díjat hozó fesztiválon, mint a hazai színpadon. Nekünk jó évadot kell csinálni, függetlenül attól, hogy pályázati évad vagy sem.