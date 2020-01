Nyomtatott csodákra lelhetünk a dunaföldvári könyvtárban

Eddig is érett, tartalmas munka folyt a Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban Dunaföldváron. A gyönyörű otthonába költözése óta, szinte az egész tevékenységük újjászületett! A régi értékeiket sem feledik, többféle módon teszik újra hasznossá.

Gondolom, sokan vagyunk, akik legalább egy pillanatra megállva a túlhajszolt világban, kellemes megélt emlékként idézzük fel a felnyitott új könyvek illatát, ami már ezzel is, kódoltan ígérte nekünk a következő, vele eltölthető izgalmas, tanulságos, néha ríkató, vagy féktelen jókedvre hangoló kellemes időszakot.

Mellette ugye megbecsültük a sok kéz lapozta, kicsit sárguló, kopott kötésűeket is?! Annak persze egészen más illata volt, de sok más vízió mellett kimondatlanul is ajánlotta nekünk magát, hiszen igazoltan sok érdeklődő töltötte már vele az időt. Mi, az olvasók, bár nem ismertük egymást, ezek által mégiscsak egy kellemes közösséggé formálódtunk.

Ezekért is, valószínűleg maradtunk néhányan, akik bevallottan irigyeljük azokat, akik önmaguk szórakoztatására még mindig a kezükbe veszik a könyveket.

Tetten értem a csodát

A régi könyvtár fűtetlen, túlzsúfolt raktárt idéző épületrészében, télikabátba öltözött és azt jó érzékkel magukon hagyó könyvbarátok kutattak elszántan a régi kedvenceik után egy januári délutánon. Éltek a százforintos könyvakció kínálta lehetőséggel, gondtalanul vásároltak az új épületbe már be nem fért kötetekből. Bertalanné Bóka Zsuzsanna, a könyvtár vezetője is egy téli sétához való öltözetben tette a dolgát. Élvezve a gyümölcsöző tervüket, jókedvűen várta a beérkezőket. Elmondta:

– Nagyon örülünk neki, minden várakozásunkat felülmúlta, hogy ilyen szép sikere volt a százforintos könyvvásárunknak. Itt még most is több ezer kötet található, és augusztus óta kisebb-nagyobb megszakításokkal várjuk az érdeklődőket. Ezeket tulajdonképpen az új épületünkbe való költözködés miatt értékesítjük. A korábbi raktárkészletünkből is nagyon sokat kellett leselejteznünk. Erre a rossz állapotuk, vagy a dupla példányszámuk miatt volt szükség. Különböző okok miatt nagyon sok adománykönyvet is kaptunk. Ezek is új gazdák kezébe kerülhetnek.

Felbecsülhetetlen, hogy jelképes áron ilyen sokan juthatnak könyvekhez

A könyv szerelmesei

– Tematikájuk szerint egy kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a világ összes irányából válogathatunk közöttük. Előfordult, hogy némelyik az idő múlásával el is avult. A gyermekkönyvek voltak a legnépszerűbbek, de még azok közül is találhatunk egy kisebb mennyiséget. Érdekes módon kiderült, hogy ez a tevékenységünk nem rontja a könyvtár látogatottságát, hiszen voltak olyanok, akikkel itt is találkoztunk, majd átjöttek és beiratkoztak hozzánk. Mellettük megjelentek a rendszeres olvasóink is. Úgy látom, hogy a könyv szerelmesei mindenféle módon szeretnek hozzájutni a kedvenceikhez.

A nem csökkenő érdeklődés miatt az akciót folyamatosan meghosszabbítottuk. Úgy látszik, hogy közel fél év múltával, ezekben a napokban is jó szolgálatot teszünk vele.

A könyvakció haszna

Egyrészt felbecsülhetetlen, hogy egy jelképes áron ilyen sokan juthatnak könyvekhez. Másrészt a könyvtár gondos gazda módján befektette a sok kicsi összeget. A gyermekkönyvtár színesítésére fordították. Az eddig is szép környezetet a számukra még kedvezőbb arculatra formálták.

Egy különleges kiállításról

– Harmat Béla kisgrafika és ex libris kiállítását látogathatják az érdeklődők a könyvtárunkban február 8-ig. Ő egy műgyűjtő és a kultúra jeles támogatója, aki jelenleg Orfűn él, de korábban városunkban is közéleti szerepet töltött be. Ez a kiállítás sokak számára igazi különlegességként, szinte rejtélyesnek tűnő dolognak számított, ezért sokan jöttek megtekinteni, és nagyon pozitív fogadtatásban részesült. A különböző témaköreivel egy varázslatos gyűjtemény. A könyvtárlátogatók a korábbi években is szívesen megnézték a kiállításainkat, most pedig ezzel a céllal is szép számmal érkeztek.

Nekem még ott a könyv a párnám alatt

Ajándékot választott magának. Kellemes gonddal és persze némi izgalommal válogatott a könyvek között Peréné Tünde:

– Nem dísz lesz belőlük, hiszen örömmel olvasom majd el azokat. A családtagjaimnak is keresgélek. A gyerekeim már nagyok, a lányom tanítónő. Újvárosban tagja a könyvklubnak. Vele telefonon egyeztettünk, hogy most melyik könyvekkel tudok neki örömöt szerezni. Mellette vannak kicsi gyerekeink is a famíliában, akik szintén szeretnek olvasni. Például egy negyedikes kislány. Most éppen a Twist Olivért fogtam meg. Nehéz választani, mivel otthon is vannak könyveim, és nem akarom a régen olvasottakat újra megvenni. Magamnak az úti könyvek közül válogatok, hiszen azok a nagy kedvenceim.

– Sajnos nem tudom magamnak megadni a sok utazás lehetőségét, ezek segítségével mégis bejárom a világ engem vonzó részeit. Az igaz, hogy ma már hihetetlen bőséggel találunk egészen jó természet- és úti filmeket is, de ha úgy olvashatom, akkor az mégis nagyobb élményt ad nekem. Kitágul a képzeletem. Például a filmben nem úgy veszem észre a táj részleteit, mint ahogy egy jó író mutatja be azt. Megélem az utazást, és magam is ott vagyok. A könyv jobban megdolgoztat, és nem készen adja az élményt.

Az idő fogságában

– A tévé csak nagyon kis helyet kap az életemben. Híradókat egyáltalán nem nézek. Persze én is követem az eseményeket az interneten. Az olvasásra sajnos nem tudok túl sok időt rászánni, csak esténként egy kicsit. Nekem még ott a könyv a párnám alatt.

És most itt állunk egy hideg raktárban. Könyvek között keresgélünk, és ezt nagyon izgalmas dologként élem meg. Egyúttal egy élvezetes program. Nyilvánvaló, hogy ma nem tudom átnézni az egész készletet, ezért vissza fogok térni, hogy a maradékot is átválogassam!