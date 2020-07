Nyári pezsgés a földvári várban: kiállítással kezdődött a szezon

Pataki Dezső, a helyi művelődési központ igazgatója, aki a helyszínen zajló kulturális események szervezője is, elegáns óvatossággal szőtte a nyár programtervezetét. Mindenki szerencséjére a tervek meg is valósulhatnak.

Túl vagyunk egy sikeres történelmi gyermektáboron, aminek a vár falai adtak különleges hangulatot. Sokan tartottak velünk a Skicc Művészeti Egyesület nagyvenyimi alkotótábor gyűjteményes kiállításának megnyitójára is. A következő állomásunk már a Földvári Nyári Esték 2020 nyitó előadása lesz. Három darabot állítunk színpadra, és a teljes nézőteret használhatjuk. – mondta Pataki Dezső.

Három színpadi bemutatót már beterveztek

Tőle tudjuk a következőket is: – A színpadon a Veres 1 Színház előadását a Csoportterápiát láthatták július 11-én, szombaton este kilenctől. Az esőnap másnapra lett kijelölve. Ezért nagyjából úgy három héttel ezelőtt még egy fabatkát sem adtam volna. Úgy voltunk vele, a közönségünk és mi is szeretjük annyira, hogy már akkor rábólintottunk, amikor még nem is tudtuk a mai kedvező nézőtéri szabályokról.

– A második előadásra, a Pál utcai fiúkra már minden jegyünk elkelt. A harmadikra, Pindroch Csaba: Segítség megnősültem című egyszemélyes előadására még lehet jegyeket vásárolni – emelte ki az igazgató.

Büszkén ajánlotta mindenki figyelmébe

Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere elhivatott derűvel mutatta be az érdeklődőknek a Skicc Művészeti Egyesület kiállítását. A művek abban az alkotótáborban születtek, amelynek a településük adott otthont:

– Valóban boldog vagyok, hogy nálunk dolgoztak ezeken a munkákon a művészek. Egyébként is egy befogadó alkat vagyok, és mi ezzel a társasággal mindenképpen gazdagodtunk. Nyilván az elején meg kellett ismerjük egymás nyelvét és gondolatait, de utána minden mintaszerűen zajlott. Egy kihívás volt, de úgy érzem, hogy jól sikerült.

– Az igazi érdem a Szent Bernát Arborétum Alapítványé volt, hiszen ők adták át az egyetlen műemléképületüket erre a célra. A látogatásaim során úgy láttam, hogy jó hangulatban töltötték ott az idejüket, és ha az alkotásokra nézek, akkor azt látom, hogy a munkájuk jelentős eredményeket hozott.

Boldogan érkeztek a megnyitóra

Pats Dániel a Skicc közösség egyik alkotója, lelkes örömmel mesélt az ottani bemutatkozás lehetőségéről. Elmondta egyebek mellett:

– A szörnyű karanténos időszak után végre kiszabadultunk, és egy ilyen szép helyen tudunk bemutatkozni. A bezártságban a hangulata és a más jellegű foglalkozásom követelte munkám miatt sem tudtam alkotni. Számomra a legkedvezőbb időszakokat az alkotótáborok jelentik. Hangulat­ember vagyok, és ezért szükségem van az inspiráló közegre és az alkotótársakra. Az elmúlt tíz évben egy olyan gárdát tudtunk kiépíteni, amelynek tagjai jól tudnak együtt dolgozni, és egymást akár fél szavakból is meg tudják érteni. Nagyon fontos, hogy olyan emberekkel legyünk együtt, akikkel mint emberekkel is szeretünk együtt lenni – hangsúlyozta Pats Dániel. Hozzátette még:

– Nagyon örültünk a korábban kapott lehetőségeknek is. Mi a puritán körülmények és ellátás mellett is jól tudunk dolgozni, lehetőleg a természethez közel. A nagyvenyimi helyszín pedig egyszerűen csodálatos volt!