Nyár végére megújul a patinás dunaföldvári könyvtárépület

Mindig jó látni egy ház újjászületését. Élmény követni, ahogy egy patinás épület újra visszanyeri eredeti színeit, sőt a feltáráskor az évtizedek során eltüntetett értékek is felszínre kerülnek. Sokan megállnak, bekukkantanak.

A Rákóczi utca és a Templom utca sarkán álló épületre kíváncsiak a földváriak, de néhány, külföldről hazalátogató elszármazott is megáll a ház előtt. Már évek óta üresen állt, korábban évtizedekig iskolaként használták. Valamikor a 20. század első éveiben pénzintézetnek építették. Eleink igényes megrendelők lehettek, míves elemekkel díszes homlokzatot emeltek.

Az idén tavasszal a szakemberek a földszinten az egykori osztálytermek belső válaszfalainak bontásakor négy gyönyörű öntött acéloszlopot találtak, olyasfélét, amilyen a budapesti Nyugati pályaudvaron látható. Ezek az eredeti földvári épület részei voltak, tartópillérként szolgáltak. Stílusban a 19–20. század fordulójára jellemző eklektika építészeti elemei.

Bizonyára akkor is sok pénzt fordítottak erre az épületre, s fontosnak tartották, hogy az akkori kor csúcstechnológiáját használják – mondta ifj. Viczai János, a kivitelező Földvár Terv Kft. ügyvezetője. Ez igaz a mostani munkákra is. A képviselő-testület a paksi Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán nyert 60 millió forint mellé több mint 78 millió saját forrást is tett, így csaknem 138,5 millió forintból valósul meg az épület teljes felújítása, átalakítása könyvtárrá és kulturális események, kiállítások, irodalmi estek helyszínévé.

Ez utóbbiak számára a felső szinten egy igényes, száz négyzetméteres terem áll majd a szervezők rendelkezésére, de lesz külön gyermekkönyvtár is, amelyben reményeik szerint egy osztálynyi közösség foglalkoztatására lesz lehetőség.

A tervekről és a munka megkezdéséről már beszámoltunk lapunkban pár hónappal ezelőtt. Most fordultak a mesterek az utolsó hónapba, hiszen a szerződés szerint augusztus végére el kell készülniük. Az épület felállványozva, a festők és a tetőfedők dolgoznak. Mint Viczai Jánostól megtudtuk, úgynevezett állókorcolt, felületkezelt, szürkére festett acéllemez kerül a régi tető helyére. A festők speciális, kimondottan régi épületek felújítására használt festéket használnak. A javítások, a felületkezelés és a mélyalapozás után finom szürke-fehér árnyalatot kapnak az évszázados épület falai, a homlokzat míves díszei. Megtörtént az ablakcsere, háromrétegű üveg biztosítja majd bent a csendet. A belső termekben is festők dolgoznak, hogy majd a befejezés után parketta és járólap kerüljön a padlófűtéses, légkondicionált épületbe. Az akadálymentesítést beépített lépcsőjáróval oldják meg, így kerekesszékkel, babakocsival is fel lehet jutni az emeletre. Az új ajtók majd a legvégén, a bútorok bepakolása után kerülnek fel.

Pataki Dezső, a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója arról tájékoztatott, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyert 3,4 millióból, valamint az önkormányzati önrésszel kiegészült összegből rendezik be az új könyvtárat. 3,88 millió forintos szerződést kötöttek a bútorokra, de még várják a testület augusztus 13-i döntését, hogy az olvasóterembe székeket tudjanak venni, s a rendezvények kiszolgálását segítő teakonyhát is fel tudják szerelni. A bútorok elkészítését szeptember 15-re vállalta a gyártó.

Az épület nagy saroktelken áll, tehát az udvart és a hosszú kerítést is rendbe kell hozni. Az udvar egy részét antikolt hatású középszürke térkővel burkolják és parkolót alakítanak ki. De majd parkosítással, illetve alacsonyabb új kerítéssel lesz igazán szép utcaképi látvány ez a terület, amelyet kamerákkal is őriznek.

A városvezetők és a lokálpatrióta földváriak azt szeretnék, hogy még a következő nemzedékek is láthassák és használhassák ezt a könyvtárat, amelyet sokan Dunaföldvár legszebb épületének, igazi ékszerdoboznak tartanak.