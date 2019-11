Nolan és a csillagok

Christopher Nolan már-már tolakodóan gyorsan, precízen és nulla hibaszázalékot vállalva robbant be az álomgyár filmes tudatába, és szinte egyik napról a másikra vált egy magas színvonalon teljesítő, elismert, autonóm rendezővé.

Életművének eddig talán legmarkánsabb darabja a Csillagok között, amivel öt éve bővíti az egyébként sem szerény rajongótáborát.

A film egy modern és aggasztó űrodüsszeia, amelyben a hősök igazából valós, hétköznapi emberek, akik akár mi is lehetnénk, csak a helyszín és körülmények szkifisek. A technika, amelyben az átlagembert emelik ki, olyannyira bevált már sok területen, hogy tulajdonképpen már egy egészen rossz filmet is fel lehet vele javítani, de nem ezt. Mert ez jó.

A történet egy valós problémával indul, mégpedig azzal, hogy sajnos mind meghalunk önnön balgaságunknak köszönhetően. A Föld hamarosan már nem lesz képes kiszolgálni az emberiséget, a klímaváltozás, a természeti katasztrófák, a porviharok mind-mind odáig fognak fajulni, hogy nem lesz már mit ennünk.

Ebben a világban él főhősünk, Joseph Cooper ex-­NASA-pilóta apósával és két gyermekével a kis farmján, ahol gazdálkodással foglalkozik, és ahol Murphy nevű lánya szellemjárást vél felfedezni. A szkeptikus Cooper viszont nem szellemnek tulajdonítja a rejtélyes hangokat, viszont megfejti az ismeretlen valakitől származó bináris kódokat, amik nem mellesleg egy titkos labor koordinátái is. A professzor bevezeti Coopert a kutatás lényegébe. E szerint az emberiség pusztulása a Földön elkerülhetetlen a következő évtizedekben. Ugyanakkor már 48 éve felfedeztek egy féreglyukat a Szaturnusz gyűrűi közelében, amely elvezethet egy másik galaxishoz. Ez lehet az emberiség menekülésének kulcsa… A sztoriról ennyi elég is, a többiért meg kell nézni a filmet.

A mozi tele van Nolantől nem megszokott módon érzelmi vonallal, néha sikerül megríkatni a nézőt, már csak azért is, mert valamilyen szempontból az összes néző elveszített valakit vagy valamit, ami vagy aki számára fontos. Meg persze az is lehet, hogy az érzelmi töltetet azért tolta most ennyire, hogy megmutassa, neki ez is megy. Tény, hogy kevesebb sírással jobb lett volna, de mégis egy precíz sztori, aminek a menet közben elhintett darabkái epikus okossággá növik ki magukat a film végére, Matthew McConaughy, Jessica Chastain és Anne Hathaway meg szokásosan nagyon jók.