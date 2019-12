Női sorsok a „böriből”

A Netflix sorozatok készítői egy olyan piaci rés betömésébe vetették magukat 2013-ban, amik nemcsak, hogy egy új és izgalmas témát vittek képernyőre, hanem azt olyan módon dolgozták fel, hogy bátran mondhatjuk: kuriózum született a műfajban.

A Narancs az új fekete minden, csak nem tucattermék.

A történet Piper Chapman (Taylor Schilling) börtönbevonulásával kezdődik. Önként adta fel magát, és könnyekkel küszködve, vőlegénye kíséretében búcsúzik a külvilágtól. Hamar kiderül róla, hogy ebbe a helyzetbe volt szerelme, a vonzó de manipulatív Alex Vause juttatta. Alex már egy ideje ugyanott ül heroinkereskedelem miatt, de nem ő és Piper az egyetlen leszbikus szál a történetben…

Ami az intézményt illeti, a női börtön „lájtosabb” verziójával ismerkedhetünk meg, itt ugyanis hálótermek vannak cellák helyett, amik inkább egy open office irodára emlékeztetnek. Az elítéltek ugyanakkor egyenruhában vannak, elég sok joguktól megfosztva élnek, ez az élet azonban mégsem olyan kemény, mint ahogyan azt elképzeljük. Van más, ami azonban keményebb. Ez pedig a történet, ami mögötte van.

Azt, hogy melyik szereplő miért került be a börtönbe, különböző flash-backekből tudhatjuk meg. Gyakorlatilag nincs olyan karakter, akit ezek a háttérsztorik ellenszenvessé tudnának tenni. Itt valamennyien a saját sorsuknak és annak a pszichoszociális gettónak az áldozatai, amiben felnőni készültek. Így tudunk szimpatizálni a latin-amerikai fegyenccel, aki csalásért ül, de kellett neki a pénz, hiszen egyedül nem tudta volna nevelni a gyerekét, ha nincs miből, az élettársa viszont súlyosan bántalmazta. Nem tekintjük gyilkosnak azt a fekete asszonyt sem, aki egyik beosztottjának bántalmazóját szúrta le. Érdekes viszont, hogy az egyetlen olyan szereplő, aki úgymond „jó dolgában” lett bűnöző, Piper, nem olyan szerethető, mint a legtöbb társa.

A drámai történetek ellenére ez főleg egy vígjáték, ami néha elég fajsúlyos dolgokat hoz a felszínre: betegséget, halált, félelmet, megcsalást, nemi és faji hovatartozás kérdéseit. Olyan dolgokat, amiről nemcsak érdemes, hanem kell is gondolkodni, a sorozatnak köszönhetően pedig mindezt úgy is megtehetjük, hogy közben nem fordulunk teljesen magunkba. A Narancs az új fekete magyarul is visszanézhető a stream csatornán, és szerencsére az alkotók 7 évadot csináltak belőle. Bár azt is hamar ki lehet végezni.