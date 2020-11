Nem kell teljesen lemondani a balladaélményről a Bartókban

Kezdhettük volna előkészíteni az ünneplő öltözetet, ha nem szólnak közbe újra a megszorító intézkedések... A héten ülhettünk volna be a Bartók nézőterére Kiss Csaba Világtalanok című drámájának bemutatóján.

A tíz év szünet után visszatérő Smuk Imre rendezését élőben már biztosan nem láthatjuk a kamarateremben ebben a hónapban, ám nem kell teljesen elengedni a megtörtént eseményen alapuló ballada megrázó élményét, hiszen a Bartók vezetése a biztonsági intézkedések bejelentése után összeült, és úgy döntöttek, a színház nem áll le.

A megbeszélésen az újabb korlátozások figyelembevételével elindították az átmeneti időszakra vonatkozó új stratégia kidolgozását. Ennek alapja, hogy a Bartók Kamraszínház és Művészetek Háza nem állítja le a munkát, mindössze nézőket nem fogad. Miután a korlátozásokat 30 napra hirdették ki most, igyekeznek folytatni azokat a munkálatokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a színház előadásai lehetőleg ne csússzanak, amikor ismét megnyithatják a nézők előtt az intézményt, a lehető leggyorsabban folytathassák tevékenységüket. Így november 26-án, csütörtökön, online térben tervezik bemutatni a Világtalanokat, megtartják a Mario és a varázsló olvasópróbáját is, és a János vitéz táncjáték próbafolyamata is folytatódik. A munkát ezután is a megszokott módon, az előírásoknak megfelelően, az óvintézkedések betartásával folytatják, még jobban ügyelnek a takarításra.

A Bartók nem állítja le a munkát,

máshogy folytatják

Tehát nem állnak le, igyekeznek egy olyan stratégiát kidolgozni, amellyel tudják teljesíteni elsődleges küldetésüket ebben a kivételes helyzetben is, vélhetően egy új platformon, de megtartják az előadásokat. Az ehhez szükséges technikai eszközeik már rendelkezésükre állnak, a napokban tesztelik ezek működését. Ha ezzel megvannak, meghatározzák a felületet is, ahol megjelennek.