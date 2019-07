Napjainkra már többet garantál pusztán a jazzkoncerteknél

Gárdai Ádám az e héten zajló, 27. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál egyik vezéralakja. Tizenkét éves korában esett át az eseménnyel való találkozáson. Mára már a saját ötleteit beépítheti az izgalmas és egyedi programsorozatba.

– A személyes példádból építkezve elhozhatok én ide egy tizenkét éves gyereket a mai világban?

– Abszolút! Engem sem kellett erőszakkal idecipelni. Csecsemő koromtól kezdve átitatott ez a zene. Ezen nőttem fel a nővéremmel együtt. A családból ő vitte tovább a zenei vonalat, hiszen ő a komolyzenét választotta, és művész lett belőle. A Móriczban végzett Dunaújvárosban, majd a zeneakadémiára került, és azt is elvégezte. Én pedig ami a tevékenységet illeti, elkanyarodtam a zenétől, hiszen a pályafutásom során a sportban értem el komolyabb eredményeket. A zenehallgatás viszont mindig fontos része volt az életemnek. Mivel a fesztivál szervezése, és a hozzá kapcsolódó vendéglátás mindig is a családunkhoz tartozott, ezért lassan „belenőttem” ezekbe a feladatokba.

– Összeszokott stábbal dolgoztok…

– Vannak olyan kisebb ötleteim, amiket az édesapám Gárdai György (a Kaktusz) is elfogad, de a karmester ő maradt. Ezért igazából én az ő terveinek a végrehajtója vagyok. Azt azért elárulhatom, hogy ez sem egy akármilyen feladat. Az idén öt helyszínen, ötven koncertet rendezünk, egy hét alatt. Ez nagyon sok munkával jár, de szerencsére olyan segítőink vannak hozzá, akik már a kezdetektől velünk tartanak. Mindenkinek megvan a saját feladata, mint például a templomi koncert, vagy a főzőverseny esetében.

– Mindenki ismerős?

– Igen, általában ilyennek találom ennek a nagy társaságnak az idősebb részét, de örülök, hogy a fiatalok is egyre nagyobb létszámban látogatnak bennünket. Szerintem vonzó nekik az a pár együttes, amelyeket egyébként más fesztiválokon és helyszíneken is meg szoktak hallgatni, de itt egy egyedi koncertet adnak, mint például az Ivan & The Parazol, amelynek Tátrai Tibor lesz a vendége. Ők egyébként több olyan számot is feldolgoztak, amik a hatvanas-hetvenes években futottak be.

– Barátságos a fesztivál.

– Igen, nyugodtan mondhatjuk rá, hogy ez egy baráti, családi és nem egy tömegrendezvény, ahol több tíz- vagy akár százezren nyomorognak egy-egy színpad előtt, hanem kellemesen el lehet férni. Közben kiváló ételeket és italokat lehet fogyasztani. Ebből a szempontból ez valóban egy egyedi fesztivál.

– Sokat tettetek a magyar borok megszerettetéséért!

– Valóban, mivel úgy gondoljuk, hogy a jó zenét, étkeket és italokat együtt kell fogyasztanunk, és élvezni azokat. E szempontból a szlogenünk is így hangzik: „a legjobb zene sem élvezhető korgó gyomorral és száraz torokkal”! Ez a gondolat és a hozzá való ellátás az elmúlt huszonhét év alatt végigkísérte a rendezvényeinket.

– A megkerülhetetlen Woodstock…

– Az ötven évvel ezelőtti, a rock és a blues műfaját alapjaiban megváltoztató esemény két hőse is fellép nálunk. Miller Anderson, a skót gitáros, aki a Spencer Davis Grouppal és a Chicken Shackkel is ismertté vált, a Keef Hartley Banddel játszott az 1969-es fesztiválon. Nálunk a saját csapatával lép színpadra szombaton este. Ugyanazon a napon a fő műsoridőben kapott helyet a szintén woodstockos, brit Ten Years After!

– Visszaköszön a szellemiség.

– Annak a legendás fesztiválnak nagyon hasonló volt a szellemisége. A barátság, a béke és a zene összetartozik. Úgy figyelhető meg leginkább, ahogy a fiatalok és az idősek együtt nézik azokat a koncerteket, amik a blues, a rock és a jazz irányába hajlanak. Nagyon kevés az ilyen esemény. Ezen a fesztiválon kevés az az idő, amikor nem szól a zene, és olyankor a generációk meg tudják egymással beszélni a tapasztalataikat.

– A koncerteken túl mi a kínálat?

– A zenei és gasztrokínálaton túl, a várost is ajánlom az idelátogatók figyelmébe. Az utolsó napra is jut egy különleges programunk azoknak, akik nem vesznek részt a híres főzőversenyünkön. Van egy teljesítménytúránk! Ez egy jó lehetőség a város megtekintésére és a Dunakömlődön található római kori Lussoniumot is ajánlom, amely Tolna megye egyetlen helyreállított római kori romkertje. Kiváló strandunk is van, amit kedvezménnyel látogathatnak a fesztiválozók.

– Nem is egy-egy napra várod a vendégeket!

– Így van, hiszen hétfőtől, helyi zenekarokkal kezdődik a zenei kínálat. A hét második felében pedig igazán sűrű a programunk, nem könnyű választani közülük. Mindenkit szívesen látunk!