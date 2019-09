Nagyvenyim karolta fel a művészek már-már megszűnő kezdeményezését

A sokszínű kultúra befogadása mindig színesíti egy adott közösség életét, nem mellesleg pedig komoly értékkel gazdagítja.

Szeptember 13-tól színvonalas műalkotásokat szemlézhetünk a nagyvenyimi Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében, valamint a ház folyosóin. Az Idegen barátok címmel futó kiállítás anyagát a nyári alkotótábor munkáiból tárták a művészek a közönség elé. Ahogy a kiállítás hivatalos megnyitójában elhangzott, az idéntől Nagyvenyim karolta fel a művészek már-már megszűnni látszó kezdeményezését.

A Nagyvenyimi Szent Bernát Arborétum augusztusi, nemzetközi táborában elkészült művek közül láthatjuk Bécsi Sztella, Tóth Tünde, Kovács Klotild, Szenográdi Szabina, Bellák Ica, Bakos Zsuzsa, Kácsor Tünde, Dobos Viktor, Négyesi Ádám, Várkonyi György, Móder Rezső, Pats józsef, Pats Dániel, Kecskés Róbert, Lex Glushkevich, Haller Szilveszter és Kosztolányi György egy-egy művét. A tárlat ünnepélyes felvezetőjében a rendezvény fővédnöke, Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere méltatta a nemzetközi szinten is elismert társaság munkáját.

– A nagyvenyimi kulturális élet további színesítésének igénye, és a helyet kereső művészek egymásra találásának szerencsés esete hozta létre azt az együttműködést, amelynek gyümölcse gyönyörű képek és egy kisplasztika formájában elevenedik meg a kiállítás anyagában. Kitárulkozó szívvel és barátsággal fogadtuk az alkotókat. A folytatásban pedig még bármi elképzelhető – üdvözölte a kiállítás alkotóit Vargáné Kaiser Katalin.

A megnyitó színvonalát és hangulatát emelte a Nagyvenyimi Fontana Női kar műsora, amely után a kiállító művészek nevében Pats Dániel beszélt a tábor nagyvenyimi történetéről.

– Mindenki már egy alapkoncepcióval érkezett a táborba, amelyhez a helynek, a környezetnek is volt ráhatása. Bár a másfél hét elég szűkös volt, azonban ettől még nagyon színes alkotóközönség jött össze. A kiállításon tizenhárom művész produktumát tekintheti meg a közönség. Az alkotói stílusok szerint is sokféle eljárással készült képet láthatunk – hallhattuk a művészi ajánlóban Pats Dánieltől.

A nagyvenyimi kiállítás október ötödikéig látogatható a művelődési ház nyitvatartási idejében, 15-től 17 óráig. Jó szívvel ajánljuk minden művészetszeretőnek, mert egy kicsit a szubjektív érzelmi húrjainkat is megpengetik.