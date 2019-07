Nagyon igényes koncertet hallhattunk

Ez lett annak a lemezbemutató koncertnek a címe, amelyet az érdeklődők a Dunaföldvári Vár udvarán élvezhetnek ezen a héten, szombaton este kilenctől.

A szombati produkcióhoz vezető útról a téma egyik jeles kutatója és feldolgozója, Széles László dunaföldvári művész, egy sor fafúvós hangszer mesteri megszólaltatója számolt be nekünk.

– A különféle népművészeti jellegű gyűjtési munkáinkat már régóta végezzük Dunaföldváron és környékén. Az Ördögszekér Táncegyüttes által 2017-ben bemutatott Földvári Lakodalmas előtt már készítettünk egy kisebb válogatást a kísérőzenekar számára, a régi földvári lakodalmakban hallottakból – nyilatkozta lapunknak Széles László. A dunaföldvári Part-Oldalak Kulturális Egyesület Népzene, néptánc Dunaföldváron című riportfilm-sorozatában mi is megszólaltunk az előbb említett gyűjtéseinkről. Ehhez a gyűjteményünkből rendelkezésre bocsátottunk néhány fényképet, videó- és hangfelvételt.

– Ekkor vetődött fel az ötlet, hogy a gyűjtőmunkánk eredményét valamilyen formában a szélesebb nyilvánosság elé kellene tárni. Egy tematikus CD-formára gondoltunk, bemutatva a környék: Előszállás, Daruszentmiklós, Baracs, Bölcske népzenéjét is. Különböző csokrokba szedtük azokat a szokásoknak, mulatsági alkalmaknak megfelelően, az emberek életútját végigkövetve. A CD alapját két nagyobb gyűjtés alkotja: Velis Béláné Valika néni az 1980-as, 90-es években végzett gyűjtőmunkája, ahol énekelt dallamok kerültek rögzítésre – folytatta Széles László a gondolatmenetet. Hozzátette:

– A másik a 2010-es években, általunk készített felvételek, amelyeken a térségünk híres előadói produkciói láthatóak és hallhatóak. A kutatómunkánk magában foglal még további Dunaföldvár és környékének népi kultúrájával foglalkozó munkákat, valamint a helyben még ma is élő zenei hagyományokat: a lakodalmi mulatságok, pincei nótázások dalait is. Ez a gyűjtemény büszkeséggel töltheti el a dunaföldváriak mellett a környékben élőket is.

Zárásként elmondta még a következőket: – A lemezbemutató koncertünk rendhagyó módon vonós- és fúvós­zenekarral, táncosok közreműködésével, anekdotákkal és archív felvételekkel fűszerezve kerül bemutatásra. Ezzel is szeretnénk megmutatni, hogy ez a kincs, a mi környékünké, amire büszkék lehetünk. Balogh Tamás