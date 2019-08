Nagy sikert arattak a solti fúvósok Ausztriában

Ausztriában lépett fel a Solti Ifjúsági Fúvószenekar a napokban.

Schwadorf település fúvószenei fesztiváljára kaptak meghívást az ottani zenekar vezetőjének, ifj. Fuchs Attila közreműködésének köszönhetően, aki a Solti Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének, a solti ifjúsági fúvósok rangidős karnagyának, Fuchs Attilának a fia.

Nem sok pihenőjük volt a tanév végeztével a zenekarban játszó növendékeknek, mert ahogy Nagy Máté az iskola fúvós tanára, a zenekar fiatal karnagya elmondta, a szünetben heti két alkalommal is próbáltak az ausztriai fesztiválra, ahol mintegy másfél órás műsorra kérték fel őket. A klasszikus darabok mellett, pop, rock, modern és filmzenékkel is készültek. A solti zenekarban a többnyire művészeti iskola növendékei játszanak, így a fiatal csapat átlagéletkora nem haladja meg a tizenöt évet.

A zenekar négynapos kirándulást szervezett az esemény köré. Útközben megálltak Sárváron, ahol a fürdés mellett egy rögtönzött koncertet is adtak a fürdő vendégeinek. Majd továbbutaztak Sopronba, ahol a szállásuk volt, de jutott idő néhány órás városnézésre is. Ezután következett egy bécsi ebéd, Kahlenberg, majd Schwadorf, az úti cél.

– A helyszínre érve először megnéztük az úgynevezett vásárfa felállítását, majd a nagy rendezvénysátorban mi is előadtuk műsorunkat – idézte fel Nagy Máté karnagy. A közönség nagy örömmel és lelkesedéssel fogadta műsorunkat, hangos ovációval és tapssal jutalmazták összeállításunkat. Különösen a polkákat szerették, de a modern darabokat is szívesen fogadták. A műsorunk utolsó harmada örömzenélésként fogalmazható meg, ahol a közönség velünk énekelte az ismerős dallamokat. Sok dicséretet kaptunk, a jelenlévők elismerően nyilatkoztak fiatal tagokból álló zenekarunk magas színvonalú előadásáról.

A jól sikerült koncert után még néhány program várta a csoportot. Bécsben egy különleges földalatti virtuális túrán vettek részt, ahol szó szerint megelevenedett a város történelme, sétáltak a bécsi belvárosban és a Práterben is jártak. Hazafelé megálltak Tihanynál, ahol fürödtek a Balatonban és egy 45 perces örömzenéléssel örvendeztették meg a helyieket és a turistákat egyaránt.

– A nyár további részére is vannak felkérések, egy pár napos pihenő után ismét összejövünk próbálni – mondta el Nagy Máté tanár úr.

–Augusztus huszadikán Solton és Dunaföldváron is fellépünk, majd szeptember elején Akasztón és Soltvadkerten is. Ezután a Solti Szüreti Fesztivál következik, ahol minden évben részt veszünk a borlovagavatáson, és ebben az évben egy osztrák zenekar is a vendégünk lesz, aki műsorával gazdagítani fogja a rendezvény programját. Ezeken a fellépéseken túl készülünk zenekarunk megalakulásának tizenöt éves jubileumára, amely szintén ebben az évben van. Ennek az évfordulónak a megünneplésére rendhagyó műsort állítunk össze, amelyet az újévi koncertünkön fogunk bemutatni – sorolta a zenekar előtt álló feladatokat Nagy Máté, a Solti Ifjúsági Fúvószenekar karnagya.