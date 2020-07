Nagy siker volt a Lóca együttes koncertje

Kedden délelőtt teljesen megtelt gyerekekkel a faluház. A kecskeméti, három tagú Lóca együttes népdalokra, népzenei feldolgozásokra, mondókákra és játékokra épülő műsorára sok érdeklődő mellett eljöttek a helyi óvodások és bölcsődések is.

– A karantén ideje alatt nagyon sok kisgyerekhez nem jutottunk el, de azért próbáltunk a közösségi médián keresztül kapcsolatot tartani a közönségünkkel, így például zenés gyereknapi meglepetést is készítettünk. Szerencsére most már mindenhova el tudunk menni személyesen is. Idén tízéves az együttesünk, ez alkalomból a Fecskét látok című lemezünkhöz készítettünk egy foglalkoztató füzetet – mondta el a háromtagú együttesből Fekete Inci, aki a műsorok során elsősorban hegedűn játszik.

Majd hozzátette, hogy a kulcsi gyerekekhez nem most látogatnak el először. Ezúttal a Jó helyen vagyunk itt című műsorukkal érkeztek. Ez egy olyan zenés utazás, amellyel a nagyszülőkhöz repítik a gyerekeket, ahol minden kívánságuk teljesül majd.

Dalaikat és történeteiket népi és klasszikus hangszerekkel, illetve hangkeltő eszközökkel megszólaltatott élő zenei kísérettel adták elő. Az együttes tagjai a műsoruk során mindhárman énekeltek, Fekete Inci hegedűn, furulyán, dorombon játszott, Nád­udvari Róbert gitáron és Almási Krisztián ütőhangszereken muzsikált.

Közben táncra hívták a kulcsi aprónépet, játszottak, énekeltek közösen, még palacsintasütés is volt.

A gyerekek nagyon élvezték a népdalokból, népzenéből, mondókákból megkomponált műsort. A játék és a feladatok a népzenei hangzással együtt valóban varázslatos közös élménnyé fejlődtek most is, a gyerekek legnagyobb örömére.