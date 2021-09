Nagy Péter cár megadóztatta még a szakállt viselő férfiakat is

1698. szeptember 5-én Nagy Péter orosz cár szakáll­adót vetett ki, aminek nemcsak az adóbevételek növelése volt az elsődleges célja, hanem a nyugati országok stílusához való közeledés elősegítése is.

A cár a Nyugat-Európában divatossá vált sima arcot akarta elterjeszteni birodalmában is. Az akkori orosz férfiaktól teljesen idegen borotválkozás miatt a nép körében széles körben elterjedt az a nézet, hogy Péter maga az Antikrisztus. A szőrtelen nyak és arc volt a divat már akkor is a nyugati világban, ezért a cár kezdetben elrendelte, hogy minden alattvalója, a papság és a parasztok kivételével, vágassa le a szakállát. Péter annyira elhivatott volt ügyének, hogy utasította a rendőrségi tisztviselőket, hogy személyesen borotválják le azokat, akik láthatóan nem hajlandók megfelelni a parancsnak. Az orosz ortodox egyház tagjai különösen kritikusak voltak a rendelethez, és valóságos istenkáromlásnak tartották, sőt egyesek szerint: „A szakáll borotválása bűn, amit az összes mártír vére sem moshat le. Ez azt jelentené, hogy elrontjuk azt az emberi képét, amit Isten megteremtett.” Az ortodox egyházban nagyon régi hagyománya volt a szakállnak, elő is írták minden hívő férfinak a szakáll viseletét, voltak olyan egyházi nézetek is, hogy a szakáll megvédi a hívő férfit a homoszexualitástól is.

Péter azonban nem hátrált meg

A cár Hollandiában több hajógyártó üzemben is ácsként dolgozott. Az ott szerzett tapasztalatai segítették abban, hogy ütőképes orosz flottát tudott felállítani. 1698-as hazatérésekor a nyugatias reformok jegyében a bojárok (földesurak, nemesemberek) körében kötelezővé tette az európai ruhaviseletet, és betiltotta a szakállat, néhányuk arcszőrzetét saját kezével vágta le. Nézete szerint a szakáll az orosz elmaradottság legfőbb szimbóluma, amíg a borotvált arc a modern európaiság jelképének számít, és ezt kell követniük az oroszoknak is, akár tetszik ez nekik, akár nem. Nagy Péter parancsba adta, hogy ha szakállas férfit lát a rendőrjárőr az utcán, azt helyben borotválják meg, akár fizikai erőszak árán is. Feljegyezték, hogy a cár elöl járt az ilyen akciókban, egy díszes fogadáson például saját kezűleg vágta le a hadsereg tábornokainak szakállát. Nagy Pétert egyébként az összes festményen csupasz arccal, kis hetyke bajusszal ábrázolták, bírálói szerint egyébként olyan ritka volt az arcszőrzete, hogy ha szerette volna, akkor sem nőtt volna rendes szakálla.

A cár eltökélte, hogy Oroszországot európai nagyhatalommá fogja tenni, és emiatt nemcsak a gazdaságnak vagy a hadakozásnak, de a kultúrának is jelentős szerepet tulajdonított. Ezért rendeletek egész sorát hozta meg az orosz kultúra megújítására, felemelkedését pedig abban látta, hogy a korábbi, jellegzetesen orosz dolgokat pedig mellőzni kell.

A szakálladó bevezetése

Népe felháborodását látva a cár kompromisszumos megoldással jött elő, ehhez természetesen hozzájárult az is, hogy az államkassza üres volt, így Péter azt szorgalmazta, hogy vezessék be az úgynevezett szakálladót. Ezzel az adóval ki lehetett váltani a kötelező borotválkozást, aki azt befizette egy rézből vagy ezüstből vert érmét kapott, amivel igazolhatta, hogy az adott évben legálisan viselhet szakállt. Az összeg átlagosan 50 rubel volt, de mértéke változó volt, attól függött, hogy a kérelmező vagyonos volt-e vagy sem. A gazdag kereskedők 100 rubelt, amíg a cári udvarban, hadseregben vagy más állami szervezeteknél dolgozók számára 60, közembereknek 30 rubel, a jobbágyoknak pedig napi egy kopejka volt, de azt is csak addig kellett fizetniük, amíg egy város falain belül tartózkodtak. Bár ez sem volt túl népszerű az oroszok körében, ennek ellenére a szakálladót csak 1772-ben, vagyis Nagy Péter halála után 47 évvel szüntette be az Orosz Birodalom. A szakáll­adót állítólag nem Nagy Péter találta ki, több mint 160 évvel előtte a legenda szerint, VIII. Henrik angol király már bevezette azt, mégpedig a kéthetesnél erősebb arcszőrzetre, igaz, ezt semmilyen hivatalos dokumentum nem támasztja alá. A cár nemcsak a szakáll eltörlését szorgalmazta, hanem megszabta a hivatalnokok és a polgárok öltözködését is, határozatot hozott arról, hogy a hagyományos hosszú oroszos kabátot váltsák fel a rövidebb francia, vagy magyar fazonúra. A források szerint Moszkva több forgalmas helyén új ruhába öltöztetett be embereket, akik az oroszoknak bemutatták az új divatot, amit illendő volt követni.

Nagy Péter cár kormányzata idején mindössze egyetlen olyan év volt, amelyben Oroszország nem viselt hadat, ezért az állami jövedelmet hatalmas mértékben meg kellett emelni. 1680-ban 1,5 millió rubel volt az állam bevétele, 1701-ben pedig már 3,6 millió rubel, ehhez jelentősen hozzájárult a szakálladóból befolyt összeg is.

Az állami bevételek alakulása

A kincstár bevételének növelését a közvetett adók megsokszorozásával biztosították. Állami monopólium volt a szurok, az olaj, a kréta, a sakkfigura, a kártya, a szőrme, az irha, a kender és a dohány árusítása, de még ezektől is kifizetődőbb volt az állam számára a vodka és a só árusítása. A cár a bevétele fokozása érdekében továbblépett, a tölgyfából készült koporsókat is átvette az állam, majd négyszeres áron árusította azokat, továbbá új adóhivatalokat hozott létre, amelyek elsődleges feladata az új adónemek kitalálása és azok behajtása volt. Ezeknek köszönhetően az állam adókat szedhetett be a születés, házasságkötés, temetés és végrendelet-készítés esetén.

Az összeg átlagosan 50 rubel volt, de mértéke változó volt

Új adónak bizonyult a lovak, a lóbőr és a hám után kivetett járulék is, itt nemcsak az fizetett, akinek volt lova, hanem az is, akinek elpusztult, valamint az is, akinek csak a hám maradt meg. Fizetni kellett a bőrcsizma, a kalap, a méhkasok, de a moszkvai házak után is (itt a cár azt szerette volna, hogy a nemesség költözzön át az új fővárosba, Szentpétervárra), de adóztak a már említett szakáll, majd bajuszviselés esetén, valamint a szekéren szállítás díjának 10 százaléka is az orosz államot illette meg. Ezenfelül volt még ágyadó, fürdőadó, kocsmaadó, kéményadó, tűzifaadó, dióadó, dinnyeadó, uborkaadó, sőt ivóvízadó is. Az adólistákon 1698 címszó szerepelt, amelyekre hivatkozva adót lehetett behajtani.

Nagy Péter orosz cár

Moszkvában született, a Gergely naptár szerint 1672. június 9-én. Mint Oroszország uralkodójának, eltökélt szándéka volt, hogy országát egy igazi európai nagyhatalommá fejlessze. Apja, Alekszej cár halála után, annak első házasságából származó fia, Fjodor került a trónra, de a gyenge fizikumú uralkodó is elhunyt négy év után, így hatalmi harc alakult ki, amelyből a fiatal Péter került ki győztesen. Mivel még kiskorú volt, édesanyja személyében – aki Alekszej cár második felesége volt – régenst neveztek ki mellé. Később megszilárdította pozícióját, anyja halála után pedig az addig eléggé tivornyázó életet folytató Péter egyre aktívabban kezdett részt venni a kormányzásban. Ekkor döbbent rá, hogy Oroszország csak úgy válhat nagyhatalommá, ha tengeri flottával rendelkezik. Voronyezsben hajóépítő műhelyeket hozott létre, többször ő maga is beállt dolgozni a munkások és a külföldi mesterek közé, hogy fejlessze tudását nyugat-európai útra indult, ahol elképedt azon nemzetek technikai fölényén és tudásán. A nyugat-európai országok fejlettségét látva eldöntötte, hogy hazatérve egy sor változtatáson viszi keresztül az elmaradott Oroszországot, ami nem volt egyszerű. Több lázadást is le kellett vernie, reformokat léptetett életbe, mint már említettük levágattatta a férfiak szakállát, meg akarta honosítatni a nyugati szokásokat, kötelezővé tette a hivatalnokoknak a nyugati öltözékek viselését. A cári rendeletek hatalmas felháborodáshoz vezettek, de Péter hajthatatlan maradt, több száz embert kivégeztetett, így sikerült véghezvinnie akaratát. Külpolitikájában először békét kötött a törökökkel, majd a svédek elleni vereség után rádöbbent, hogy országát korszerűsíteni kell, mégpedig rohamléptekkel.

Oroszországból nagyhatalom lett

Átszervezte a hadsereget, korszerűbb ágyúkkal szerelte fel, nyugat-európai mintára kiképzett és megszervezett mintegy 45 ezer fős mobil katonaságot hozott létre, mindezt kiegészítve a tengeri és folyami flottával. Oroszország így egyre erősebb lett, visszavágtak a svédeknek, ezzel a Baltikum meghatározó szereplőjévé vált. A cár 1709-ben Poltavánál (ma város Ukrajna középső részén) súlyos vereséget mért XII. Károly svéd király seregére, a győzelem döntő fontosságú volt az oroszok számára, ezután országával, mint nagyhatalommal, már minden nemzetnek számolnia kellett. Péter alatt lett Oroszországé Kamcsatka és a Kuril-szigetek, majd a Perzsia elleni hadjárat során az oroszok megvetették lábukat a Kaszpi-tenger nyugati partján is. Belpolitikájában Péter átalakította a központi kormányzást, az egymásra épülő kormányszékek rendszerét felváltották a miniszterek és magasabb rangú hivatalnokok alkotta bizottságokból álló kollégiumok, a szenátus élére pedig főügyészt állított. 1725 januárjában műtéttel eltávolították veseköveit. A seb üszkösödni kezdett, így Nagy Péter 1725. január 28-án meghalt.