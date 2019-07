Nagy dózisban kapjuk a Pataky-életérzést

Az Agárdi Popstrand 1977 óta vállalja, hogy a nyár szinte összes hétvégéjén szervezi az egész estés, élőzenés bulikat a Velencei-tó közönségének.

A parton többnyire a 70-es, 80-as, 90-es évek sztárjai lépnek fel, a hallgatóság tagjai pedig szinte az összes létező generációt lefedik.

Az idei szezont a múlt héten a Hooligans, az AC/DC tribute band együttes, az ACid/DC és az örökifjú Piramis nyitotta. A könnyed rockhétvége erős kezdés volt, de a szervezők nem húzzák be a kéziféket, inkább padlógázzal suhannak tovább, a volánnál pedig nem más ül, mint a mindig visszatérő ősrocker, Pataky Attila. Szombaton tehát érkezik az EDDA művek és a Pataky művek nyolc és kilenc órás kezdéssel, ergo legalább 2 órás tömény ős-rock ´n´ rollra számíthat a közönség.

Aki a legjobb helyekre pályázik, az jobb, ha korán indul. Megteheti, mert kora este, már öt órakor kapunyitás van, a bulihangulatot pedig 19.30-ig italakciókkal és csülkös bablevessel lehet megalapozni. Akinek még lesz kedve és energiája a koncertek után is folytatni a mulatást, az hajnalig maradhat a rock dance beachen. A legnagyobb rajongóknak most is lesz lehetőségük régi vagy újonnan beszerzett relikviáik dedikálására, a zenészek készséggel várják az EDDA-fanatikusokat.

Dunaújváros lakosai kiemelt helyzetben vannak, hiszen ezúttal is érvényes számukra az ötvenszázalékos jegykedvezmény, amit érvényes dunaújvárosi lakcímkártya és személyi igazolvány felmutatásával kaphatnak meg a szórakozni vágyók. A kényelem kedvelői számára jó hír, hogy bár korlátozott számban, de ülőhelyek is foglalhatók a színpadtól úgy 40 méter távolságban. A jegy a gyerekek számára hatéves korig ingyenes, 6–12 éves kor között félárú, valamint a kerekesszékes és/vagy fogyatékkal élő vendégek és egy kísérőjük számára a popstrand minden koncertje ingyenes.

A helyszín gyönyörű, a hangulat garantált és a számos kedvezmény buzdít még arra, hogy lelátogassunk valamelyik hétvégén. Arról pedig, hogy milyen a szervezés és a fellépőgárda, mi sem tanúskodik jobban, mint az, hogy az Agárdi Popstrand azon kevés fesztiválok egyike, ami már több mint négy évtizede töretlenül hasít.