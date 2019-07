Musical show és koncertek – ezen a héten is vár a Petőfi Liget

Július utolsó teljes hetében is három koncerttel vár mindenkit a Petőfi Művészeti Liget.

Július 24. (szerda)

ET PROJECT

20:00-22:00 – Szabadtéri színpad

Az ismert trombitás E.T. Project névre keresztelt formációja 2015-ben a Nemzetközi Jazz Napon debütált. Az együttes igazi különlegességét az egyedülálló elektronikus, kozmikus hangszínek garantálják.

Koós-Hutás Áron – trombita, Kovács Réka – ének, Szebényi Dániel – billentyûk, Zana Zoltán – szaxofon, Fonay Tibor – basszusgitár, Mc Zeek – mc, Oláh Gábor – dob

Július 27. (szombat)

HAJDU KLÁRA koncert

20:00-22:00 – Művészterasz

Hajdu Klára a hazai jazz élet kiemelkedő énekes-dalszerzője, tanára. Énekelt már többek között New Yorkban, Ottawaban, Torontoban, Osloban, Párizsban, Londonban, Glasgowban, Rómában, és folytathatnánk a sort. Saját quartetjét 10 éve alapította. Eddig két lemezük jelent meg. 2013-ban jelent meg első albumuk “Come with me” címmel, rajta saját szerzemények mellett kortárs jazz darabok, örökzöldek és népdalok feldolgozásaival.

2015-ben mutatták be teltház előtt “Plays Standards Dedicated to Chet Baker” című lemezüket, amellyel a legendás jazztrombitás emlékének adóznak. 2019 megújulást hozott a quartet életébe, hiszen a nagyszerű Cseke Gábor lett a zenekar zongoristája.

Hajdu Klára – ének

Cseke Gábor – zongora

Soós Márton – nagybőgő

Hoff Marcell – dob

Július 28. (vasárnap)

Musical show – A Twist Olivér sztárjaival

Kecskés Tímea És Siménfalvy Ágota koncertje

20:00-22:00 – Szabadtéri színpad

Felcsendülnek a leghíresebb musicalek részletei, a Mary Poppins-tól a Jeckyll és Hyde-on át, többek között a Valahol Európában, az Anna Karenina, a Rómeó és Júlia valamint a Neoton népszerű slágereiig!

