Most ők vannak értünk, akkor mi leszünk őértük

Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója bejelentette, hogy a következő évadban minden dunaújvárosi egészségügyi dolgozónak ingyenes lesz a színház látogatása.

Az igazgató megkeresésünkre a következőket mondta: – Kicsit talán furcsán hangzik, hogy ebben a cseppet sem könnyű helyzetben a színházba csábítom őket, végül is a szórakozás egyik műfajára hívom őket. De egyszer ez a helyzet is el fog múlni. Azt, amit ők most tesznek értünk, szeretnénk a mi munkánkkal meghálálni nekik. Azt szeretnénk, hogy ha majd mindenki túl lesz ezen az egészen, lehetőleg egészségesen, akkor velük együtt ünnepelhessünk. Ez az évad jubileumi évad lesz Dunaújváros alapításának évfordulója kapcsán. Erre reagálva már hoztam egy olyan döntést, hogy az ősszel induló évadban a hetven év felettiek ingyen jöhetnek majd színházba. Vendégül látjuk őket, hiszen ők alapították és építették föl ezt a várost. A jelenlegi helyzet pedig azt követeli magától értetődően, hogy az egészségügyi dolgozókat lássuk vendégül hálánk jeléül, beleértve mindenkit, a háziorvosoktól kezdve a kórházban dolgozókig, mindenkit, a portásokat is beleértve.

Ki fogunk dolgozni valamilyen rendszert. A hetven éven felülieknél egyszerű lesz, hiszen egy személyi igazolvány és egy lakcímkártya bizonyítja a jogosultságot. Az egészségügyi dolgozóknál erre természetesen nincs jogosultságunk, nem is akarunk hatóságot játszani, ki kell dolgoznunk, hogy a gyakorlatban hogyan működjön. Arra gondoltunk, hogy a Szent Pantaleon Kórházzal próbálunk meg majd egyezséget kötni, hogy az egészségügyi dolgozók rajtuk keresztül tudjanak majd elérni minket. Most ők vannak értünk, akkor mi leszünk értük.