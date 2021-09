MMK: kultúrházak éjjel-nappal, nagy sikerrel

Dunaújváros – Három napig tartott a Munkásművelődési Központban a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat.

Egy országos kezdeményezésről beszélhetünk, az eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek, értékelvűségnek. Nos, ennek tökéletesen megfelelt a Munkásművelődési Központ. Pénteken az Open Mic keretében három koncerten vehettek részt az érdeklődők, a P. E. N. É. S. Z, a TataMinek és a Jezsek Experience teremtett remek hangulatot.

Erika és Zsuzsa néni mesedélutánján telt ház és remek hangulat volt

Előtte egy telt házas mesedélután volt Erika nénivel és Zsuzsa nénivel.

Szombaton 15 órakor kezdődött a családi nap, amelynek a tetőpontja talán az Igyunk rá! felnőtt vetélkedő volt. Ebben a részt vevő csapatoknak tudniuk kellett a többi között azt is, hogy melyik ital melyik nemzethez köthető. Voltak becsapós kérdések is, hiszen a vodka esetében egy Finnlandiát mutattak be a szervezők, ennek sokan alászaladtak, mert Finnországra voksoltak, miközben tudható, hogy az oroszokhoz ugyanúgy hozzátartozik a vodka, mint Szibéria. Az igaz-hamis játékban is érdekes dolgok derültek ki. Például az is, hogy az egyesült államokbeli Missouri államban a huszonegy év alattiak még az üres whiskys üveget sem vihetik ki a szemétbe, nemhogy igyanak belőle. De azt is kevesen gondolnák, hogy Albániában az alkoholos italokat nem deciben, vagy literben mérik, hanem súlyban, vagyis kilóra.

A vetélkedő győztes csapatát érdemes megemlítenünk, az MMK Darts Klubja nyert. Ami talán nem is meglepő, hiszen akárhogyan is nézzük, a darts egy kocsmai sportág. Egész napos volt a kézműves foglalkozás, ami ugyancsak nagyon népszerű volt a gyerekek körében.

Vasárnap délelőtt kezdődött a zárás, a Nyomozónap. A lényeg: az MMK-ban, ami egy kastélyt testesített meg, találtak egy hullát, és ki kellett nyomozni, hogy ki volt a báró gyilkosa – minden csapat sikeres volt. ACs

A gyerekek körében a kézműves foglalkozás volt népszerű

