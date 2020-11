Mit helyezzünk a fenyőfa alá az ünnepekre a gyermeknek?

Az ünnepi időszakra készülve fontos feladatunk az ajándékok beszerzése. De a kinek, mit kérdésekre néha nem is jönnek olyan könnyedén a válaszok. Pedig önző módon az a vágyam, hogy csillogó szemű örömöt láthassak az ajándékbontás után. De talán nem vagyok ezzel egyedül.

A könyv egyszerre praktikus és szép ajándék, ráadásul a „kultúrgyerek”-nevelés elengedhetetlen kelléke. De ha nem találkozunk napi szinten a gyermek igényeivel, akkor nehéz a választás, nem is beszélve a könyvesboltok és kiadók elkápráztató és hatalmas kínálatáról. Ezért két avatott szakembertől kértem tanácsot, akik a legjobban ismerik a kiadók kínálatát és a gyerekek igényeit egyszerre. Törökné Antal Mária és Pokornyi Orsolya, a József Attila Könyvtár gyerekkönyvtárának munkatársai lelkesen siettek segítségemre, és szerintem még a „fekete öves” gyermekirodalmárok is meríthetnek ihletet ajánlásaikból.

Marcsi néni és Orsi néni is – ahogy a gyerekek szólítják őket – azt javasolják, hogy a legkisebbeknek válasszunk leporellós kivitelű könyveket, hiszen már az ő esetükben is fontos, hogy kézbe vegyék, és így magukhoz közelinek érezhessék a könyveket. Mindenképpen a „sok színes kép ­kevés ­szöveggel” kombinációt értékelik leginkább a bölcsisek. Majd később jöhetnek a kicsit hosszabb, állatos mesék, amelyekben a mindennapok eseményeit tudják újra feldolgozni a történetek segítségével. Amíg a nagyobb ovisoknál a népmesék, a sok szimbólum remekül működik, addig az iskolásoknál fontos az önállóan olvasás sikerélménye is. A könyvtár munkatársai azt is kiemelték, hogy kortárs magyar írótól választani a legjobb, mert az alkotásaik valóban rólunk, a gyerekeinknek szólnak.

A konkrét ötletekhez kanyarodva a kétéves, bölcsődés korosztálynak három könyvet is ajánlanak a szakértők. Elsőként a Klasszikusok kicsiknek sorozatból a Diótörőt, amely leporellóra nyomtatva meséli el a csodaszép karácsonyi történetet, ráadásul át lehet kukucskálni egyik lapról a másikra. Szintén a legkisebbeknek szerezhetünk örömet Marék Veronika időtálló sorozatával, a Kippkoppal, amelyből van két, ünnephez illő rész is. De Bartos Erika Bogyó és Babóca népszerű történetei is sikerre ítéltettek a legkisebbek ajándékaiként.

Már az ovisok meglepetéseit válogatva hívták fel a figyelmemet Tóth Krisztina Kígyóuborka című, gyerekverseket tartalmazó kötetére, a gyönyörű illusztrációi miatt is ajánlották az új Gryllus Vilmos Vízcsepp mesék könyvét is. Nagyon szép ajándéknak való ennek a korosztálynak az Igazi karácsony című könyv, Boldizsár Ildikó meséjével, Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar muzsikájával.

A mindennapos meseolvasáshoz kiváló választás Palásthy Ágnes Mi lesz veled, cica? című könyve, mert fejezetekre van bontva a történet. Az adventi időszakot végigkíséri és kreatív ötletekkel is szolgál a készülődéshez a Kisegér, aki elhozta a karácsonyt című kötet, és azoknak, akik szívesen belesnének mások életébe, Fésűs Éva Kukkantó manós meséi az ideális választás.

Az egyik legizgalmasabb gyerekirodalmas korszak a kisiskolásoknak szánt, mert a gyerekregények és az első önálló olvasós próbálkozások időszaka ez. Ennek megfelelően az ajándékötletek között szerepel a Most én olvasok-sorozat, egy szisztematikusan felépített, pedagógusi szakértelemmel megtámogatott kortárs, magyar, olvasni tanulok-sorozat. Véleményem szerint különleges a piaci kínálatban Kertész Erzsi Fény Sebestyén meseregénye, amely főhőse egy ufófiú, a könyv tehát még a tündérmesék világában élő óvodások, kisiskolások és a komolyabb, tudományos tartalmakat igénylő olvasók érdeklődésére is számot tarthat.

Maja Lunde Hónővér című alkotása egy könyvcsoda, komoly tartalommal és gyönyörű kivitelben. Azoknak ajánlja maga az író is, akiknek a karácsony a hagyományokról szól, és talán ez a könyv is új hagyományt teremt majd a kisebb és nagyobb olvasók számára, akik évről évre elolvassák, miközben hull a hó, és odabent kellemes meleg uralkodik. Ennek a korosztálynak szóló ajánlásban a végére hagytam Finy Petra Darvak tánca című mesegyűjteményét, amely azzal emelkedik ki a hazai gyerekirodalomból, hogy Magyarország hat földrajzi tájegységének és fontosabb vizeinek meséit gyűjti egybe, miközben mindegyik szöveg a szerző saját meséje.

A már jól olvasó gyerekeknek szép karácsonyi ajándék lehet Elisabetta Gnone története, Olga, a papírlány. A főhős kislány karcsú, mint a nádszál, és hihetetlen történeteket tud mesélni, amelyekről azt állítja, személyesen élte át azokat. Az ő világában megeshet, hogy a borz beszél, a nyúl tutajosnak áll, a medve pedig szabó szeretne lenni. A világhírű írónő a képzelet erejéről mesél ennek a korosztálynak.

Két népszerű szerző, Ber Judit és Kertész Erzsi közös munkája egy kalandregény. A négy madár titka egy izgalmas, fordulatos detektívregény lett.

Wéber Anikó Visszhangország című műve finoman szövi össze a varázslatos és hétköznapi dolgokat, és közben megmutatja, milyen fontos egymásra figyelnünk, ezért lehet jó választás az ünnepekre ajándékozni. Sok elfoglalt szülő szeretne olyan mesét találni gyermekének, amit akár másfél oldalanként, de ha úgy adódik hosszabban, vagy egy családi vakáción akár egyvégtében is lehet együtt olvasni. Molnár Krisztina Rita Maléna kertje című könyve éppen erre való, ezért remek ajándéknak való választás is egyben.