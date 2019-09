„Mindig szabad alkotóként tekintettem magamra”

Csütörtökön Szabadi Katalin festőművész kiállításával nyitott a Bartók Aula Galéria őszi szezonja. A megnyitón a Széchenyi István Gimnázium kamarakórusa lépett fel, majd házigazdaként Őze Áron mutatta be a képzőművészt.

– Számos kiállítást nyitottam már meg, mégis most némileg kényelmetlen helyzetben vagyok, hiszen nem szeretném száraz adatokkal terhelni a közönséget. Tény, hogy Szabadi Katalin régi ismerősöm és nagy rajongója vagyok munkásságának. Egyik oka, hogy képei egyben versként is működnek. Sőt, Szabadi Katalin költőként is remek. Számos üzenetet kapok tőle éjszakánként – ezen elektronikus levek pedig kiváló verseket rejtenek magukba. Őze két Szabadi-verset is felolvasott, erre reagálva az alkotó jelezte, e két művészeti ág egyet jelent. Képeit egyben versnek is tekinti. Szabadi eddigi pályájáról: képzőművészeti tanulmányokat végzett a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában (1968–1972), majd a Dési Huber Szabadiskolában.

1989-ben felvételt nyert a Fiatal Képzőművészek Stúdiójába és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületébe. 1993 óta tagja a Kőbányai Képzőművészek Egyesületének, majd 2000-ben alapítója a Zuglói Képzőművészek Társaságának. 2005-ben a Művészetbarátok Egyesülete választotta tagjai közé. Több mint 3 évtizede képzőművészeti munkássága biztosít számára megélhetést. Alkotásainak legfőbb erénye az őszinte, egyszerű, olykor naturális kifejezésmód és a monumentalitás. Expresszív, színkontrasztokra épülő munkái megrázó hatásúak – olvasható a holdkatlan.hu művészeti folyóirat honlapján. Szabadi Katalin tárlata egy hónapon át várja vendégeit a Bartók aulában.