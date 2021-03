Mindenképpen pozitív a jövőkép – interjú Tóth Zoltánnal, a BeatKOHO-ból

A napokban jelentkezett új videóklippel a BeatKOHO együttes. Az Eltérő című számukhoz készült videóhoz a képkockákat a fülöpházi homokbuckáknál vette fel a stáb. Az előző klipektől teljesen eltérő hangulatú kisfilm forgatási körülményeiről és arról, hogy mi újság mostanában a zenekar háza táján, a KOHO gitárosát, Tóth Zoltánt kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-jogok mentén is törhet a szivárványkoalíció

– Mi a videoklip koncepciója? Honnan az ötlet?

– A videoklip készítésének két fő követelménye volt, az egyik és legfontosabb, hogy minél egyszerűbb legyen. Ezt a dalt szövegközpontúra terveztük, így semmiképpen sem akartunk olyan vizuális anyagot mögé rakni, ami túlzottan elvonja a figyelmet a mondanivalóról. A másik szempont az volt, hogy valahogy jelenítsük meg az egymástól való eltérést, az eltávolodást, majd a közeledést. A dal maga olyan témát ölel fel, ami azt taglalja – tág értelmezésben –, hogy többnyire mindannyian eltérően gondolkodunk, és sokan más-más irányban indulunk el az életben, máshogy beszélünk és cselekszünk, de mindannyian ugyanazt keressük. Hogy mit, ezt a kérdést pedig nyitva is hagynánk, dolgozzon kicsit a hallgatóság is. Az ötlet maga Joe-tól származik, az ő fejében fogant meg a dal felépítése és a klip ötlete is.

– Ha megnézzük a legutóbbi klipeket, ott van például a Flitter, a #napfénysör. Egészen más a hangulatuk az Eltérőhöz képest. Milyen szempont alapján választjátok ki, hogy melyik dalhoz készül klip?

– Igen, jól látod, az előző anyagaink teljesen más képi és szövegvilágot képviselnek, szerintünk jól van ez így. Akkor abban voltunk, most kicsit ebben. Kibolondoztuk magunkat, most jöhetnek a földközelibb témák. Azt is nagyon szerettük, de az ős KOHO-s életérzéshez ez inkább közelebb áll. Ezért is szeretjük a KOHO-stílust, mert valójában nem létezik, mindig más születik meg bennünk. Nem követünk sémákat, trendeket, csak megcsináljuk, ami tetszik. Jó most kicsit visszatérni a gyökerekhez, a régi sulihoz. Bár azt mondhatnánk, hogy óriási palettából választjuk ki, éppen melyik dalhoz nyúlunk, de a magyarázat ennél jóval egyszerűbb. Ha jön egy új ötlet és felvesszük, kikeverjük, szinte biztos, hogy klip készül hozzá. Jelenleg nem gondolkozunk távolabb.

– Ismerős is látható a videóban, együtt dolgoztatok a streetROYAL-ból Back-kel, milyen volt a közös munka? Terveztek még együttműködést?

– Back ezeréves jó barátunk, mindamellett a KOHO kezdeti felállásának oszlopos tagja. Érett már egy közreműködés. Az pedig, hogy készített nekünk egy alapzenét, ami elkapott minket, és így kerekedhetett belőle egy ilyen jó sztori, már csak a hab a tortán. Ahogy említettem, nagyon nagy távlatokban nem gondolkozunk, nem tervezünk, nem is lehet. A közeljövőben érkezhet valami, ami igazán nagy dobás lesz, ennél többet nem is mernénk elárulni, mert úgy vagyunk vele, ha kimondjuk, nem teljesül. Közreműködés lesz, ennyit elárulhatunk.

– Látom, Joe a rendező, hogyan vett részt a vizuális munkában?

– Joe a szám elkészülése közben is érezte már, hogy ez most igazán az ő vonala. Meg is állapodtunk benne, hogy ennek most ő a védnöke, kicsit engedjük, hogy az ő gondolatai jobban érvényesüljenek. Megszületett a dal, a téma, Joe kiválasztotta, kivel mastereltessünk, és már a klipről is volt konkrét elképzelése. Kreatív ötletekkel segítette Liszkai Gábor barátunkat, akinek már a harmadik újkori BeatKOHO klipet is köszönhetjük. Szerintünk igazán jól sikerült visszaadni a dal lényegét és a hangulatot, amit tükrözni szerettünk volna.

– Hogy vagytok, hogy van az együttes? Már egy éve vagyunk ebben a helyzetben, és még nem tudni hol a vége. Kijött az új klip, most min dolgoztok éppen? Erről mit lehet tudni?

– Jól vagyunk, köszönjük! A nehéz helyzet ellenére van motivációnk, és apró lépésekben haladni is tudunk. Élvezzük a közös zenélést, az új dalok és klipek gyártását, még ha nem is a megszokott tempóban tudjuk azokat összerakni. Számonként haladunk, egyszerre egy dologra összpontosítunk, és persze várjuk már, hogy újra koncertezhessünk. A háttérben rengeteget segít az egyébként öttagú zenekarnak egy „titkos” tagja is, Wolf Olivér, aki jelenleg új beat-ekkel is ellát bennünket, valamint elég sok produceri munkát is végez, amit innen is köszönünk neki. Mindenképpen pozitív a jövőkép.