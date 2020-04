Kreatív karanténos klippel ajándékozta meg a közönségét a Mesélő Bőrönd Társulat. A kedves dalt garantáltan élvezni fogják a gyerekek és a szüleik is.

Dunaújváros országosan is ismert gyerekeknek szóló zenekarából az Aranyudvar Mesezenekar tagjaiból alakult 2018 decemberében a Mesélő Bőrönd Társulat elnevezésű vándorszínház. Arany Réka, Bezerédi Enikő, Kurkó Lajos és Udvari Péter szereplésével az Anyazenekar mellett itt nem a koncertek, hanem az ismert népmesék színpadra vitele volt a cél, de kortárs vagy saját mesejátékokat is előadnak a gyerekek legnagyobb örömére. Megalakulásuk óta már ezzel a formációval is bejárták az ország kisebb-nagyobb településeit, városait.

Most hogy az ismert okokból otthon maradt a csapat, volt idejük hogy megírják és megfilmesítsék az első dalukat, ami az egyik mesedarabjuk betétdalaként lesz majd hallható remélhetőleg hamarosan, de az Aranyudvar koncertek részeként is hallhatjuk majd a jövőben. Jelige: Minden szülinaposnak egy ajándék, amit nyugodtan tovább ajándékozhat!