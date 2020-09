Minden koncert egy ajándék, amikor együtt lehet a csapat

Folytatódik a koncertsorozat városunk megújult szabadtéri színpadán, a vidámparkban. Augusztus 29-én a hazai erőket felvonultató BeatKOHO izzította be a közönséget, majd a Margaret Island lépett a színpadra. Az együttes tagjaival, Lábas Vikivel, Füstös Bálinttal és Törőcsik Kristóffal beszélgettem egyebek között a fonyódi alkotótáborról, az új klipes dalukról, és arról, hogy hogyan érzik most magukat.

– Hogyan vészeltétek át a karanténidőszakot?

Lábas Viki: – Fonyódon voltunk alkotótáborban, ami tulajdonképpen még most is tart. Próbáltuk a maximumot kihozni a helyzetből, abból, amit az élet adott, és elkezdtük új dalokon dolgozni. Ott vettük fel a Boldogságtól című dalunkat is, ami nemrég jelent meg.

Törőcsik Kristóf: – Próbáltuk tartalmasan elütni az időt, például sok kerti munkafolyamatot megtanultunk.

– Elég népszerű volt az elmúlt időszakban a kenyérsütés, megpróbálkoztatok vele?

Lábas Viki: – Gondoltuk, hogy annyi mindenki süt helyettünk is, hogy ezt inkább kihagyjuk.

Törőcsik Kristóf: – Ha ősszel folytatódik a karantén, akkor még az is lehet, hogy megtanulunk kenyeret is sütni.

– Ha már említettétek az új dalokat, hogyan történik a dalszerzés folyamata?

Füstös Bálint: – Mindig máshogyan, van, amikor közösen jammelünk és abból lesz egy alapötlet, amin aztán tovább dolgozunk, vagy valaki hoz egy kis kezdeményt, amin aztán elkezdünk közösen dolgozni. Most Fonyódon mindkettőre volt példa. Az a legfontosabb, hogy onnantól kezdve, hogy valaki bedob valamit a közösbe, mindenki elkezed vele foglalkozni, és szépen lassan alakul ki, hogy milyen lesz a dal tempója, miről fog szólni és végül milyen formában vesszük fel.

– A Boldogsághoz című új dalotokat egy idézet inspirálta. Meséltek erről bővebben?

Lábas Viki: – Év elején elkezdtünk készülni a Red Bull Pilvakerre, és most először volt arra lehetőségünk, hogy női költők tollából összerakjunk egy dalt. Sok költeményt elolvastam, és akkor jött szembe Kisfaludy Atala verse, amelynek az utolsó sora az, hogy „A boldogságtól szakadjon meg a szívem” ami nagyon megtetszett nekünk.

Füstös Bálint: – A refrén dallama tulajdonképpen kigördült erre a sorra, Fonyódon az alkotótáborban elkezdtük hozzá megírni a dalt, Hujber Szabolcs dalszövegíró segítségével állt össze végül egy egésszé.

– Pár napja már a videóklip is debütált hozzá, eddig milyen a fogadtatása?

Lábas Viki: – A komment szekcióban már lehet hozzászólásokat olvasni: mivel első körben leginkább szerencsére azok az emberek hallgatják meg az új dalainkat, akik szeretnek bennünket, még nem kaptunk savazást miatta. Eddig nagyon pozitív hozzászólás, kíváncsi vagyok, ha eltelik egy kis idő, akkor ez hogyan érik be az embereknél. A klipet elég művészire vettük, hiszen nem mi szerepeltünk a saját klipünkben, hanem most először színészek. Nagy kedvencem Keresztes Tamás, nagyon örültem neki, hogy Nagy Katica színésznővel elvállalták ezt a feladatot.

– Az alapok megmaradtak, az új dal mégis új hangzást hozott. Hogy tudtok újra és újra megújulni?

Törőcsik Kristóf: – Ebben nagy segítségünkre van Toldi Miklós, aki az új dalaink producere. Az első három nagylemezünket Bodnár Péterrel készítettük, most úgy éreztük, szívesen kipróbálnánk, hogy milyen más szakemberekkel együtt dolgozni. Szükségünk van időről időre a kísérletezésre.

Lábas Viki: – Nem szeretjük, ha egy dobozba beraknak bennünket, mindig próbálunk kalandozni. A harmadik lemezen is van elektronikusabb dal, van akusztikus, törekedtünk arra, hogy ezt a hibrid hangzást megtartsuk és tovább vigyük.

– Ez a különleges, szokatlan időszak tart még jelenleg is, hogy érzitek most magatokat?

Füstös Bálint: – Én személy szerint úgy érzem, hogy minden koncert egy ajándék, amikor együtt lehet a csapat. Nyilván folyamatosan figyeljük az eseményeket, látjuk azt, hogy ez közel sem olyan, mintha végig koncertezhettük volna a nyarat, és ezerfős közönségek előtt zenélhettünk volna, azért most ennek is nagyon tudunk örülni, amikor találkozunk akár veletek, a közönséggel, vagy mi egymással is. Azt hiszem, mindenki egy kicsit átértékelte magában azt, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy a zenéléssel foglalkozhatunk.

– Említettétek, hogy születtek új dalok, akkor ez azt jelenti, hogy a következő album már kezd körvonalazódni?

Lábas Viki: – Még azért messze van a körvonalazódástól, bár azt észrevettem már, hogy megint nem hallgatok zenét, és általában akkor teszek így, amikor elindul egy lemezkészítési folyamat… Bár érzem azt, hogy komolyabban elkezdtünk dolgozni egy lemezen, nem szeretnénk magunknak határidőket adni. Nyilván a kialakult helyzet miatt sem, mert mi mégis csak koncertező zenekar vagyunk, nekünk az a fontos, hogy egyből kapjuk a visszajelzést, hogy melyik dal tud igazán működni a közönséggel együtt, tudunk-e együtt lüktetni a dalokkal. Mindig is fontos volt nekünk, hogy együtt legyen jó az energia egy koncerten.

Füstös Bálint: – Akkor szeretnénk új lemezt kiadni, amikor azt már rendesen meg is tudjuk turnéztatni.