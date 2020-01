Mezmerized – amit nekünk ad ez a zene

Hétfőn jelenik meg a Mezmerized zenekar ötszámos CD lemeze. Ennek kapcsán beszéltem Király Annával és Mudra Olivérrel, a zenekar alapítóival.

A Mezmerized zenekarnak sikerült a keményebb gitárhangzást elektronikus zenével fűszerezni, amit a dallamos vonalvezetésű női ének tesz igazán egyedivé és fogyaszthatóvá akár szélesebb rétegnek is.

– Olivér, mikor kezdtél el zenélni és kik voltak rád hatással?

– 2000-es évek elején kezdtem el zenélni. Kezdő rockerként a nagy rock klasszikusok voltak rám hatással; Black Sabbath, Deep Perpuple, Ozzy. Miattuk kezdtem el gitározni, úgy 13-14 évesen.

– Korodnál fogva nekem furcsa, hogy ilyen zenékkel kezdtél. Úgy gondolom ezek a zenekarok inkább az idősebb korosztály kedvencei voltak.

– Édesapám révén jöttek ezek a zenék. Amióta az eszemet tudom ezeket hallgattuk otthon. A legelső zenei élményeim Van Halen-hez és Garry Moore-hoz kötődnek. Amikor kezdett beszivárogni az internet a háztartásokba, akkor eljutott egyre több zene hozzám, ezek is formálták természetesen a zenei ízlésemet, de a klasszikus metál és hard rock vonal volt, ami elindított a zenélés útján.

– Édesapád is zenélt?

– Nem, ő csak zenekedvelő ember. Anyai ágon a nagyapám volt muzikális fajta. Szinte minden hangszeren tudott játszani.

– Hogy kerültél a Mezmerized zenekarba?

– Több garázszenekarban játszottam, így alakult ki a helyi zenei színtérrel a kapcsolatom. Hosszabb kihagyás után keresett meg Király Anna, a Sorronia alapítója. 2019 tavaszán beszéltünk először, hogy közösen kellene zenélnünk.

– Az eredeti ötlet az volt, – vette át a szót Anna – hogy a régi zenekaromban zenéljünk együtt. A Sorronia nem szűnt meg, de 2016-tól szinte nem lehetett hallani róla. Ezt szerettem volna feléleszteni, de rájöttünk, hogy mindketten inkább más stílusú vonalat kívánunk vinni, ezért egy új zenekar indítását kezdtük el. Így született meg a Mezmerized.

– Milyen koncepció mentén kezdtétek felépíteni a zenei stílust?

– A zenének a hangszeres része, a gitár, a dob és a basszusgitár, a súlyosabb amerikai és svéd vonalnak a keveréke. – Mondta Olivér. Ezt kívántuk vegyíteni a kommerszebb elektronikus zenei hangzásokkal. Úgy gondoljuk, ezek nagyon jól kiegészítik egymást, olyan mixet alkotnak, amely élvezhetővé, egyúttal érdekessé, valamint modernné is teszi a zenét.

– Hogyan készülnek a számok?

– Ez változó, van, hogy én írom meg a zenét és Anna utólag írja meg a szöveget és az énekdallamot, van, hogy fordítva történik. Minden esetben közös munkáról van szó. A belső felvételeknek fontos szerepe van, azáltal csiszoljuk és tökéletesítjük a zenét. A lemez hangszeres részét mi vesszük fel, de az éneket profi stúdióban rögzítjük. Ezután egy svéd fiatalember keveri készre a hanganyagot.

– Legutóbb novemberben adtunk hírt rólatok a Desire című szám klipmegjelenése kapcsán. Azóta kijött még egy lyric videó és egy újabb klip is a Shutdown című számhoz. Hétfőn pedig megjelenik a zenekar CD-je. Úgy tűnik lendületesen zártátok az elmúlt évet és így is kezdtétek az újat.

– Eleinte nagylemezt terveztünk kiadni, de igény merült fel, hogy legyen már valami kézzelfogható eredménye a zenei tevékenységünknek. Így született meg ez az ötszámos Digipack formátumú CD lemez. Az eddig klipben megjelent három szám lesz rajta, plusz még kettő. A két bónusz szám egyike, az elsőként megjelent dalunknak egy teljesen átgondolt, újra rögzített akusztikus változata lesz, a második bónusz ugyan ez instrumentális, karaoke jellegű verzióban.

– Melyik kiadó finanszírozta a lemezkiadás költségeit?

– A hanganyag magánkiadásban jelenik meg, azaz mi finanszíroztuk a stúdióköltségeket és lemeznyomást is. Sokba kerül, de úgy tekintünk rá, mint promóciós eszközre. Az elővásárlások alapján már most úgy látszik, hogy pozitív eredménnyel fogjuk zárni ezt a projektet.

– Más formátumra nem gondoltatok? A CD lassan retró termék lesz. Újra visszajött a bakelit, sőt a kazetta is.

– Van egy ilyen nosztalgiafaktor. Ezek azonban költséges dolgok, most az EP kiadáskor nem ment volna. A nagylemeznél azonban ezt a lehetőséget is számításba vesszük.

– Mikorra várható ennek a megjelenése és mit terveztek erre az évre?

– Már most látható az a fajta növekedés, ami alapján ezt az évet meg tudjuk tervezni. Nagyon pozitívan állunk a dolgokhoz, én úgy látom – folytatta Anna -, ősszel várható, hogy kijövünk a nagylemezzel. Most ennek van prioritása a zenekar életében. Készülnek az új számok és demózunk. Két klipet tervezünk a közeljövőben. A háttérben tárgyalások folynak kiadókkal a nagylemezzel kapcsolatban. Ezután mindenképpen el szeretnénk kezdeni a turnézást, ahogy a Sorroniával is csináltuk annak idején. Nagyobb zenekarok melletti turnézásban nagyobb esélyt látok, mint kis klubokban játszani.

– Úgy tudom néhány nagyobb zenekar pénzt kér az előzenekarától.

– Ez csak Magyarországon furcsa. A zene üzlet is egyben, főleg, ha valaki komolyan akar foglalkozni vele. Ha nem úgy tekintünk a zenekarra, mint egy vállalkozásra, amit menedzselni kell, akkor nem tudunk egyről a kettőre jutni. Itthon ez még tabutéma, míg külföldön teljesen evidens.

– Bármilyen művészeti ágat nézünk, a produktumnak igényesnek és hatásosnak kell lennie, hogy sikeres legyen, de ahhoz még nagyon sok munka kell, hogy valóban az is legyen. Jelen kell lenni az online világtól a rivaldáig. Nálatok ez hogyan működik?

– Tisztán tudjuk, mi a végcél, és ezt a célt figyelembe véve dolgozunk minden nap. Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a mai zenei világban már nem elég szimplán zenésznek lenni: ismerni és érteni kell, hogyan működik a zenei business és ennek megfelelően kell helyt állni több fronton is.

– A fotók, a klipek, hangzás, mind igényességről árulkodik. Kinek köszönhetők ezek? Kik dolgoznak még veletek a háttérben?

– Nagy gondossággal felépített, megbízható csapat van a hátunk mögött, akik pontosan tisztában vannak a zenekar víziójával. Mindenképp köszönet illeti az Instant Cinema csapatát, az Utopia Studiot, valamint a svéd hangmérnökünket.

– A honlapotok is és a zenétek is angol nyelvű. Külföld a cél?

– Sok külföldi rajongónk van, de szó sincs arról, hogy Magyarország ne lenne fontos a számunkra. Szeretnénk minél több magyar rajongót mellettünk tudni, azonban nem korlátozzuk magunkat kizárólag erre az országra. Sok olyan zenekar van, aki otthon és külföldön is sikeres tud lenni. Ezt a fajta zenét nem lehet hazai szintre korlátozni, hiszen itthon ebből nem lehet megélni. Mi pedig úgy tekintünk erre a zenekarra, mint más a munkájára. Sokat dolgozunk és beleadunk mindent. Ezt bizonyítja az a sok idő, energia és pénz, amit befektetünk, hogy sikeres legyen a zenekar. Sok mindent beáldozol ezért, de lehet, hogy belebuksz. Én azt mondom, inkább belebukok büszkén, mint hogy ne próbáljam meg. Persze a cél nem ez, hanem az, hogy minél többen részesüljenek abból az örömből, amit nekünk ad ez a zene.