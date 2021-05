Ugyanakkor, ugyanott, száz magyar zenekarral, három színpadon dübörög majd a zene nyáron

A Rockmaraton Fesztivál a közösségi oldalán tájékoztatta a rockzenét szerető közönségét, hogy a tegnap bejelentett elmaradó fesztivál helyett kizárólag magyar zenekarokat felvonultatót szerveznek. A 100 csapat koncertjét összefogó zenei ünnep Metal Factory néven fut majd.

Mint azt itt a Hírlap hasábjain is megírtuk: a Rockmaraton szervezői végül úgy döntöttek, gogy idén nyáron sem rendezik meg a fesztivált többek között azért mert zenés-táncos rendezvény az új szabályok értelmében csak védettségi igazolvánnyal látogatható. Ezt pedig a Rockmaraton közönségének közel fele diszkriminatívnak tartja. A szervezők pedig úgy érzik, kötelességük az ő véleményüket is figyelembe venni. A témával kapcsolatos kedd esti tájékoztatón elhangzott az is, hogy a korábbi gyakorlatot követve most is mindenkinek visszaadják a belépő árát, aki igényli – a napijegyek árát automatikusan visszautalják. A fesztivál szervezői ugyanakkor arra kérték a bérleteseket, aki teheti, váltsa a bérletét támogatói csomagra, ezzel segítve a fesztivál fennmaradását. Ennek is napvilágot láttak a részletei, melyről pontos információkat a fesztivál honlapján, a www. rockmaraton.hu oldalon lehet olvasni.

Védettségi igazolvánnyal lehet majd menni a koncertekre

A fesztivál házi közvélemény-kutatásában részt vevők másik fele viszont számított arra, hogy idén nyáron is a Szalki-szigeten bulizzon, és őket sem szerették volna cserben hagyni a szervezők. Ezért „2021. július 6-10. között azok számára, akik a korlátozások mellett is szerettek volna velünk idén fesztiválozni, megszervezzük a Metal Factory Fesztivált. A rendezvény nevével szeretnénk otthonunk, Dunaújváros és az ikonikus Vasmű előtt tisztelegni. Hamarosan jövünk a nevekkel és a napi bontással, elöljáróban annyi: ugyanott, ugyanakkor, ugyanazzal a szervezői csapattal 3 színpadon 100 hazai zenekar lép majd fel – írták a fesztivál szervezői a lapzártánkig legfrissebb témában kiadott közleményükben.

Hogy melyik lesz az a 100 magyar banda és lesznek-e közöttük dunaújvárosiak ezt még nem tudjuk, de ha újabb hír érkezik a Metal Factory háza tájáról, azt mi is megosztjuk olvasóinkkal.