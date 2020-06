Megszokott módon: ismét élet költözött a házba

Hétfőtől a Munkásművelődési Központ is megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt, kezdésként mindjárt ifjú táborozók érkeztek az intézménybe, a kisközösségek pedig sorra jelentkeznek be.

A koronavírus okozta járvány­ügyi helyzet miatt március 17-én a többi intézményhez hasonlóan bezárt a Munkásművelődési Központ is. Viszont az intézmény vezetése ez idő alatt sem hagyta szórakoztató programok nélkül a látogatókat. Például az MMK Facebook-oldalán várostörténeti vetélkedőt szerveztek, illetve az intézményben működő CsupaCsoda Birodalom NépmesePont honlapján online meseolvasással, rajzpályázattal készültek a gyerekeknek.

Kováts Rózsa, a Munkásművelődési Központ vezetője azon örömhírről számolhatott be lapunknak, hogy június 22-től, hétfőtől ismét megnyitották az intézményt. Nagyon várták már kollégáikkal, hogy a megszokott módon működhessenek, és velük együtt az itt otthont kapó kisközösségek is, hogy újra visszatérhessenek a régi kerékvágásba.

A nyitással egy időben kezdődött az intézmény hagyományos tábora általános iskolásoknak, amely az Alkotás és játék a szabadban címet viseli. Emellett a Bástya Dunaújvárosi Sakk Sportegyesület is tábort szervez az MMK-ban, a következő héten pedig érkeznek a Királysakk Sportegyesület fiataljai is.

Körülbelül kilencven kisközösség szervezi találkozóit a Munkásművelődési Központban. Különböző tematikájú csoportokról van szó, a zenészektől kezdve a foltvarrókon és a versbarátokon át a nyugdíjasklubokig. Kováts Rózsa elmondta, amint értesítették őket a lehetőségről, hogy ismét fogadják a látogatókat, sorra jelentkeznek be hozzájuk a közösségek. Ezen kisebb összejövetelekre egyébként nem vonatkozik semmilyen járvány­ügyi szabályzat vagy korlátozás.

Lassan tehát ismét beindul az élet ebben a kulturális intézményben is. A járvány­ügyi helyzet miatt sok rendezvényt le kellett mondaniuk, amit az elmúlt hónapokban tartottak volna. Június 25-én várják a közönséget a Keresem, keresem című zenés, játékos foglalkozásra, amely 10 órától az MMK udvarán kezdődik.

Megkezdték az újabb programok szervezését is, már a nyár végére, s az őszre gondolva. Augusztus 5-én például Buváry Lívia operett-énekesnő fog tartani egy zenés estét.

Természetesen a fokozott higiénés előírásokra odafigyelnek az intézményben a továbbiakban is, egyebek között kézfertőtlenítőt is kihelyeztek a bejáratnál.