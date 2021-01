Megkoronázták Szent István királyt és feleségét, Gizellát

Államalapító királyunk koronázásának pontos részletei nem ismertek, nem maradt ránk erre vonatkozóan semmilyen adat, így a koronázási szertartás rendjét sem tudjuk rekonstruálni, még csak arra sincs lehetőség, hogy összevessük az akkori kor koronázási szertartásaival, mert annyira eltérő ceremóniákat használtak.

A legvalószínűbb dátum az 1000. december 25-e, állítólag ezen a napon került a Rómából hozott és a pápától kapott korona első királyunk és annak feleségének a fejére. A szertartás helyszínéről ma is megoszlanak a vélemények, egyesek azt mondják, hogy államalapító királyunkat Esztergomban, amíg mások szerint Székesfehérvárott koronázták meg.

Egy biztos, ezzel a szertartással megszületett a keresztény Magyar Királyság, amely Szent István államszervező és térítő munkájának köszönhetően később sikeresen vészelte át több mint egy évezred megpróbáltatásait.

Ezer december 25-én, a magyar történelemben először koronázási misére gyűltek össze az ország legfőbb egyházi és világi méltóságai, a szertartást vélhetően az első esztergomi érsek, Domonkos vezette le. Fontos tudni, hogy a korona, amely azon a napon István király fejére került, nem azonos a későbbi Szent Koronával, ettől függetlenül azonban a királyi korona különleges hatalommal ruházta fel minden későbbi viselőjét.

Vajk, a későbbi Szent István

Államalapító királyunk első évtizedeiről viszonylag keveset tudunk, így nem ismerjük pontos születési évét, azt is csak sejtjük, hogy Szent Adalberttől vette fel a keresztséget. Amit tudunk, hogy Vajk édesapja Géza fejedelem, édesanyja pedig Sarolt fejedelemasszony volt.

Géza volt a magyar törzs­szövetség első olyan fejedelme, aki nyitott a nyugati kereszténység felé, fiát, Istvánt jelölte ki utódjának, ami bizonyos mértékben ellenkezett az ősi pogány törzsi szokással, ezt rótta fel később Koppány is, aki magának szerette volna megszerezni az uralkodói címet.

István még apja életében a Nyitrai Hercegség ura volt, majd amikor 997-ben Géza fejedelem meghalt, gyűlést hívott össze Esztergomban, ahol hívei megválasztották fejedelemnek.

Az esztergomi döntés komoly belviszályt okozott, mert István rokona, a Balatontól délre fekvő területek felett uralkodó Koppány magának követelte a főhatalmat. Koppány 972-ben ugyan Bizáncban felvette a kereszténységet, de támogatóinak döntő többsége pogány volt, akik elutasították Istvánt és annak nézeteit. István felesége, Gizella révén, aki III. Ottó német-római császár unokahúga volt, komoly német támogatásra tett szert, így fegyveres összetűzésre került sor a két tábor között, ez Koppány és híveinek súlyos vereségével fejeződött be. A csatában, amely egyes források szerint Veszprém közelében játszódott le, maga Koppány is elesett, testét István felnégyeltette, majd testrészeit elrettentésül kifüggesztve tartatta Győr, Esztergom, Gyulafehérvár és Veszprém várának kapuja felett.

Első királyunk ezzel azt demonstrálta: mindenki így jár, aki ellenszegül akaratának, bár tudta, hogy tettével egy ősi magyar törvényt szegett meg, miszerint a holtakat minél gyorsabban el kell temetni.

Magyarország első királya

Koppány felett aratott győzelme után István vitathatatlanul a főhatalom birtokosává vált, célja az volt, hogy beléphessen a keresztény Európa uralkodóinak sorába, ezért 999-ben Asztrik pannonhalmi apát tárgyalásokat kezdett ez ügyben Rómában II. Szilveszter pápával, és nagy valószínűséggel Ottó német-római császárral is. A legenda szerint az egyházfő álmot látott, ezért küldte el István számára a keresztény királyságot jelképező koronát, de mivel írásos dokumentum erről semmi sem maradt meg, így az eseményeket nehéz rekonstruálni.

Asztrik apát törekvése sikerrel járt, II. Szilveszter pápa koronát és apostoli áldást küldött Istvánnak, így a Magyar Fejedelemség bekerült az európai keresztény nemzetek sorába, ezen belül is a nyugati kereszténység táborába. Mindez a német-római császár belegyezésével és tudtával történt, III. Ottó ugyanis rokoni kapcsolatban állt Gizella révén Istvánnal, így érdeke volt a császárnak, hogy keleti határai mentén is egy nyugati kereszténységet képviselő királyság jöjjön létre.

A pápától kapott koronával így megtörténhetett a koronázási ceremónia, így ez a nap a Magyar Királyság születésnapjának is tekinthető, az új uralkodónak viszont még további hosszú évtizedeket kellett harcolnia azért, hogy a központi hatalmát megerősítse. Az ország irányítása mellett, törvényeivel és népe megtérítésével megszilárdította a keresztény királyság valamennyi intézményét.

Annak ellenére, hogy királyi hatalmát részben a római pápának és a német-római császárnak is köszönhette, István mindig törekedett arra, hogy mindenkitől függetlenül kormányozza országát. Első törvénykönyvének bevezetője is azt bizonyítja, hogy István magát, mint Isten kegyelméből létrejött uralkodót mutatja be, nincs benne semmilyen arra utaló jel vagy mondat, ami egy esetleges hűbérviszonyt igazolna.

Házassága Gizellával

A fiatal István még apja, Géza élete során megházasodott. Felesége a legősibb német-római császári dinasztiának számító Szász-házból származó Gizella lett. Az első magyar királyné édesapja II. Henrik bajor herceg, anyja pedig a Burgundi-házból származó Gizella bajor hercegné volt.

A hercegnő 985 körül született és édesapja már meghalt, amikor eljegyezték Istvánnal. A házasságról szóló megbeszéléseket így a magyar követek Gizella apjának testvérével, II. Henrik német császárral folytatták le. A legendák szerint, Adalbert prágai püspöknek nagy szerepe volt abban, hogy létrejöjjön ez a házasság. A házasságkötésre Bajorországban került sor 996-ban, mégpedig bajor hagyományok szerint, ami állítólag kiváltotta a magyarok egy részének a nemtetszését.

Az esküvőt követően Gizellával sok német lovag és udvarhölgy is érkezett István országába, a bajor krónikák feljegyezték, hogy a németek ezzel a házassággal a kereszténység gyors elterjedését várták Magyarországon, ezért további papok, mesteremberek valamint katonák érkeztek az országba. István segítségükkel győzött Koppány felett is, hatalmának megszilárdítását is részben nekik köszönhette, ugyanakkor tudta, hogy fő támasza csakis a magyar nemzet lehet, azonban csak akkor, ha sikerül népét a keresztény hitre téríteni.

Vannak ma is olyan elképzelések, sőt megjelennek erről szóló írások is, hogy István erőszakosan térítette meg nemzetét, és talán jobb lett volna, ha megmarad ősi hiténél.

Államalapító királyunk bölcsen tudta már akkor – és őt igazolta a magyar történelem is – , hogy amennyiben nem vettük volna fel a keresztény hitet, valószínűleg már rég eltűntünk volna a népek tengerében. Mivel mi, magyarok nem tartozunk sem a germán, sem a szláv és sem a latin népcsoporthoz, így eleve keresztény hit nélkül megszűntünk volna magyarnak lenni. Az, hogy mindez nem így történt, az elsősorban István éleslátásának köszönhető.

Az utódlás kérdése

István és Gizella házasságából feltehetően több gyermek is született, egyes elméletek szerint két fiú és három lány.

A feljegyzések szerint az egyik fiút Ottónak, a másikat pedig Imrének, vagy németül Henriknek hívták.

Ottó nagyon fiatalon meghalt, így a királyi pár figyelme Imre herceg felé fordult, nagy gondot fordítottak nevelésére. A fiatal trónörökös oktatásában részt vett a későbbi mártírhalált halt Szent Gellért is, István király pedig az „Intelmek” című művében foglalta össze fia számára, egy jó király teendőit.

Imre herceget egy vadászat közben egy vadkan halálra sebezte, így István király számára elveszett minden remény arra nézve, hogy valaki egyenes ágon megörökölje tőle a trónt.

Első királyunk nem tudta kiheverni fia elvesztését, nemsokára beteg lett, baját csak tetézte, hogy rokonai közül senkit sem tartott alkalmasnak arra, hogy folytassa az általa megkezdett munkát. A későbbi királyi testvérháborúk egyik oka éppen ebben rejlik.

Szent István 1038. augusztus 15-én halt meg. Végakaratának megfelelően az általa Székesfehérvárott alapított Nagyboldogasszony-bazilikában helyezték örök nyugalomra. Felesége, Gizella 1045-ben elhagyta Magyarországot, és a bajorországi Niedernburg apátság apátnőjeként halt meg, 1060-ban.

A későbbi magyar királyok pedig, István akarata ellenére unokatestvérének, Vazulnak az ágából kerültek ki.

