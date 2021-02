Mégis tovább él

Tudta mi vár rá, hogy innentől alapjaiban változik meg minden, tudnia kellett, nincs más magyarázat. Máig nem értem, hogyan csinálta, talán nem is csinálta, csak megtörtént.

Ahogyan a forgószél tombol a prérin, nem szándéka szerint kanyarodik a magányos ház felé, csak úgy alakul, ám aljasnak még nevezhetjük ettől. Így Bajnoknak nevezem őt, innentől kezdve.

Bajnok vigyázott a vonalaira, vigyázott, hogy egyre ívesebb legyen. Nappal szemfogába akadt az egérbőr, éjjel karmába a bőregér. Elérzékenyülök, ha eszembe jut, amikor tűhegyes fogaival rámart a nagylábujjamra. Mintha járó varrógépbe léptem volna.

Szőrös, húsevő szobanövény, kevéske önálló akarattal – gondoltam

Órákig elnéztem tétlenkedését. Szőrös, húsevő szobanövény, kevéske önálló akarattal – gondoltam. Tévedtem, ahogy azt a történtek bizonyítják.

Szentül hittem, hogy tőlem függ, törődésemtől, hogy létezésének én vagyok a két szélső értéke, rajtam túl Bajnok értelmezhetetlen. Jót csinál, rosszat csinál, aranyos, ügyes, okos, pfuj, köpöd ki!

Általam az, ami, nélkülem semmi.

Kétcentis vágás, legföljebb három, pár öltés, a varratot majd ki akarja rágni, de kap tölcsért a gombóc feje köré, műtéti ruhát kér rá?, hogy mit, bocsánat, ruhát, műtét utánra ruhát kér-e?, persze, hogy kérek, teljes ellátást kérek!, egyem a szívét, fog fájni?, á, dehogy, mondja.

Á, dehogy.

A szabadság vastag fátyla mögött a bánatos rabság. A megelégedettség maszkját feszítő elfojtott vágyak. A biztonságba puhán süppedő kötődés alatt az idegenség szöges vaságya. Kedves, zöld szempár bogarának kitépkedett hártyás szárnyai.

Szólt a rádió és épp csapkodott Bizet Torreádor-dalában a cintányér, amikor az egyik összeütésnél, mintha az ajtó is becsapódott volna. Emlékszem, hogy kulcsra zártam, ismételgettem elkeseredettségemben hetek múlva is.

Egyik éjjel botorkálok ki a sötétben a mosdóba, amikor is látom, hogy Bajnok ül a gyertyafényes asztalnál és késsel-villával falatozik egy feketerigót, aminek picike citrom van a nyitott csőrében. Meredten állok a jelenet előtt, és döbbenten kérdezem Bajnokot, hogy hát ez meg mi? Tudtommal utálod a citromot.

Ilyen volt Bajnok, tele élettel, ellentmondással. A természet rendje szerint jött a világra, hogy a természet rendjével ellenben éljen. A természet utat tör, ahogy Bajnok is utat tört magának a kulcsra zárt ajtón át.

Jó napot, szeretném lemondani az ivartalanítást, nem, kérem, nem gondoltam meg magam, úgy tűnik, hogy a macska gondolta meg magát, megszökött, nagyon kedves, köszönöm, én is reménykedem.

Magamra maradtam, filcegerekkel, szobanövényekkel.