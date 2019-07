Megidézték a múltat: fotókon a város emlékei

Összesen negyvenöten vettek részt a dunaföldvári Városi Művelődési Központ által kiírt „Fotózd le a múltat!” elnevezésű pályázaton, amire a város emlékeit feldolgozó alkotásokat kellett beküldeni. Valamennyi szép munka volt, és ezért az összes a közönség elé került.

A feladat az volt, hogy az indulók keressék meg a régi fotók eredeti helyszíneit, és próbálják meg visszaadni ugyanazt a látványt.

Fabó Ferenc természetfotós volt a zsűri elnöke.

– Minden képpárnak megvolt a maga értéke. Egy olyan történelmi dokumentum jött létre, ami jelentős a városban. Biztatom a vezetőket, hogy legyen folytatása. Hozzanak létre egy olyan dokumentumtárat, ami talán a párját ritkítja.

Holmi Melinda, a Városi Művelődési Központ munkatársa is tagja volt a zsűrinek.

– Érdekes élmény volt, hiszen az eredeti fotók készítésekor még nem éltem, ezért izgalmas felfedezést jelentett, hogy milyen volt korábban.

Németh Zsolt a földvári közéleti események elismert fotós krónikása is újabb komoly kihívás elé került. Egyrészt a zsűri tagja lett, másrészt a fotókból montázsokat készített.

– A zsűrizés kemény vizsgálat volt, szinte minden induló hasonló pontszámot ért el, ezért második kört is kellett tartanunk. A bírálatnál elsődleges szempontom a precizitás volt. Ez volt a természetes feltétele a montázsok elkészítésének is. Fotósként szívesen indultam volna a pályázaton, de az elkészült montázsok miatt a nevem így is sok helyütt szerepel, tehát elégedett vagyok ezzel a lehetőséggel.

Bertalanné Bóka Zsuzsanna boldogan mutatta harmadik helyezéséről szóló oklevelét.

– Váratlanul ért a siker. Egy családi fotóalbumban találtuk ezt a régi képet, ami 1940-ben, a jeges árvíz idején készült. Nagyon érdekes volt a feladat, és az is, amikor kimentem a fotókészítés helyszínére. Eszembe jutott, hogy milyen nehéz helyzetben voltak itt akkor az emberek.

Szatmári Zsolt második lett. – A fényképezésben örömömet lelem, de most igazi fotósok is voltak a mezőnyben, akiket jobbnak tartok magamnál. Érdekesnek találtam ezt az időutazásos feladatot. Eddig nem mertem részt venni pályázatokon, de ez a siker lehet, hogy ad hozzá valami lendületet.