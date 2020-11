Jön! – Akusztikus elmélyülés Danics Dórával

Ritka nagy igényességre vall – az elmúlt negyed században nem is emlékszünk hasonlóra -, ha egy zenekar a fellépése előtt pár héttel ideutazik egy főpróba erejéig. Márpedig a Tengerszem elnevezésű formáció ezt tette. Ráadásul van dunaújvárosi szál is!

Mazán Attila nevére jól emlékezhetünk a Gyöngyvér zenekar zeneszerző-gitárosaként. A Tengerszem is az ő nevéhez köthető, ezt a formációt is ő hozta létre Danics Dóra énekesnővel, az X-Faktor negyedik évadának győztesével közösen. Először ebben is a fémzene dominált, és olyan remekül sikerült az első lemezanyaguk, hogy a HammerWorld magazin szeptemberi mellékleteként le is hozta azt. Ám kaptak egy felkérést Sinha Róbert indiai-magyar gitárművésztől, hogy akusztikus estjén közreműködjenek. Ehhez Attilának át kellett hangszerelni az egész anyagot, amit aztán már tudnak máshová is vinni. Így jött létre az akusztikus formáció, amellyel november 13-án 18 órakor a Munkásművelődési Központ színpadán is fellépnek majd.

Különleges élményt ígér a koncert, hiszen ebben a felállásban kisebb helyen is szépen szólalnak meg a dalok (arról nem is beszélve, hogy Mazán Attila „civilben” hangmérnökként tevékenykedik), és miután már a helyszínt is kipróbálták, garantált a minőségi élmény. A lemezről eddig nagyon jó visszajelzések érkeztek, megjelent már több pozitív kritika is róla, amelyek ráadásul arról tanúskodnak, hogy írójuk meghallgatta az egész lemezt, és a szövegeket is elolvasták. Olyannyira, hogy az adható 10 pontból mindenhol 9-et kaptak. „Reméljük, hogy elgondolkodtató kis csomagot tudunk majd adni, ami ad egy kis löketet, hogy pozitív gondolataink szülessenek a sok negatív történés közepette.”

Danics Dóra így foglalta össze benyomásait: – Nem sokszor jártam Dunaújvárosban korábban, és vajmi keveset láttam belőle, de valahogy mindig jó emlékkel távozom. A Tengerszem zenekarral az MMK-ban jártunk egy főpróba erejéig. Nagy szeretettel fogadtak minket, és a próba végére már-már baráti viszonyt alakult ki az MMK dolgozói és köztünk. Várom, hogy november 13-án visszatérjünk ide egy jó hangulatú koncertre! Bízom benne, hogy jó néhányan eljönnek majd ezekben a vészterhes időkben is!