37 éve hunyt el a híres, Tarzant alakító Johnny Weissmuller

Szinte természetessé vált, hogy a világon a nagy események többségének, vagy egyes kiemelkedő személyiségeknek van valamilyen magyar kötődése, vagy szála. Ilyen volt az 1984. január 20-án elhunyt Johnny Weissmuller is, aki a legismertebb Tarzanként vonult be a filmtörténetbe, mint a dzsungel ura, Csita majommal az oldalán meghódította a mozirajongók százmillióit Japántól egészen Dél-Afrikáig. Az egész világ megismerte legendás kiáltását, amikor egyik indáról a másikra ugrott, egy szál ágyékkötőjében igazságot szolgáltatott emberek és állatok között.

Mennyire is volt a későbbi Tarzan magyar származású? Annyira, amennyire magyar származású lehet az akkori Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó Temesvár közeli, magyarok és németek lakta Szabadfaluban született gyermek, akinek az apját Weissmüller Péternek, anyját pedig Kersch Elisabethnek hívták, ebből is látszik, hogy a család német származású volt. Ennek ellenére egy kicsit a miénknek is mondhatjuk, még akkor is, ha a kis János, vagy ahogyan otthon hívták Hansi, mindössze hat hónapos volt, amikor családjával Amerikába költözött.

Hansiból Johnny lett

Az 1904. június 2-án született kisfiú édesapja téglagyári munkás volt Temesváron, de ez a munka nem kínált különösebb perspektívát a családnak, így a Weissmüller család másfél millió honfitársunkhoz hasonlóan, az Amerikai Egyesült Államokban próbált szerencsét. Chicagóban telepedtek le, ahol számos szabadfalvi ismerősük élt. Öccse, Peter, már abban a világvárosban született, 1905-ben.

A kis Hansi gyerekkorában sokat betegeskedő, később légzési problémákkal küszködő vézna kisfiú volt, így orvosai tanácsára kezdett el úszni. Az úszás jót tett neki, a fiatalember 190 centiméterével és 95 kilójával valóságos óriássá nőtte ki magát, majd öccsével együtt a Michigan-tó partján vízi mentőnek állt, ekkor kezdődött el úszó pályafutása, aminek később hírnevét köszönhette.

Húszévesen már Johnny Weissmuller néven az 1924-es párizsi nyári olimpián három aranyérmet szerzett úszásban, valamint tagja volt a harmadik helyen végzett amerikai vízilabdacsapatnak is, majd négy évvel később az amszterdami olimpián további két aranyérmet nyert meg, új hazája számára.

1922 és 1928 között 67 világrekordot állított fel, ez mellett ötvenkétszer lett amerikai bajnok. Mindössze 18 éves volt, amikor már egy percen belül úszott száz méter gyorson, ez előtte még senkinek sem sikerült.

Olimpiai bajnok lett 100 és 400 méteres gyorson és 4×200 méteres gyorsváltón, neve azonnal ismert lett, ezért nem csoda, hogy hamarosan Hollywood is felfigyelt rá, és felajánlották számára Tarzan, a dzsungel urának szerepét, ami csakhamar világhírűvé tette.

Úszóból filmsztár lett

Annak ellenére, hogy Johnny Weissmuller mindig is magát inkább úszónak és nem színésznek tartotta, neve akaratlanul is összecsengett Tarzan szerepével, első filmjét 1929-ben forgatta. Az igazi sikert az 1932-ben bemutatott „Tarzan, a majomember” hozta meg neki, ezután még tizenegy Tarzan-filmben játszotta a címszerepet. Már az első filmben kiderült, hogy Weissmullernek nemcsak a testfelépítése, valamint úszótehetsége, hanem a jellegzetes bömbölős hangja is tökéletesen illeszkedett a dzsungellakó vadember szerepéhez. Állandó partnere volt Csita, a csimpánz majom, aki ugyan az első forgatáson még nem, de a másodikon már jelen volt, pedig a Tarzan-regényekben addig még nem szerepelt. Érdekes, hogy az író, Edgar Rice Burroughs, csak a filmes sikerek hatására írta bele későbbi könyveibe. A csimpánz 1932-ben született, és valódi neve is Csita volt, még a hatvanas évek végén is szerepelt különböző filmekben, és ott volt Weissmuller 1984-es temetésén is.

Két kézzel szórta a pénzt és habzsolta az életet, ötször házasodott

A másik partnere a szépséges hősnő Jane volt, akit Maureen O’Sullivan alakított összesen hat Tarzan-filmben. Valójában szerepelhetett volna többen is, de félt, hogy be­skatulyázzák ebbe a szerepbe, különböző más produkciókban egészen 1987-ig volt látható a mozivásznakon.

Már Johnny Weissmuller előtt is voltak próbálkozások e témával kapcsolatban, sőt hat Tarzan-filmet le is forgattak, de azok még némafilmek voltak, így a valódi áttörést a hangosfilm megjelenése és Weissmuller határozott alakja hozta meg.

Johnny Weissmuller életében 1948-ban záródott le a Tarzan-korszak, akkor forgatta utolsó filmjét. Azután még szerepelt egy 12 részes filmsorozatban, viszont utoljára 1976-ban állt kamerák elé. Világhírű volt, két kézzel szórta a pénzt, és habzsolta az életet, ötször házasodott, hírbe hozták még Greta Garbóval is.

A hetvenes években folyamatosan romlott az egészségi állapota, egy balesetben eltörte csípőjét és mindkét lábát, azután már sohasem gyógyult meg, sőt keringési problémák is felléptek nála. 1977-től a mexikói Acapulcóban élt mély szegénységben és betegen. 1984. január 20-án hunyt el, temetésén, miután leengedték koporsóját a sírba, felvételről még háromszor felhangzott legendás, dzsungelbéli kiáltása.

Tarzan, a dzsungel ura

Edgar Rice Burroughs kalandregénye volt, és először 1912 októberétől jelent meg folytatásokban az All-Story Magazine hasábjain, majd kötet formában 1914-ben. Ez a chicagói születésű ponyvaregényíró volt az, aki megteremtette Tarzan karakterét.

A ponyvairodalom olcsó írói eszközökkel, hatásra törekvő, selejtes értékű, általában durva papírra nyomott prózai vagy verses mű, szemben az igényesebb, úgynevezett szépirodalommal. Ugyanakkor vitathatatlanul vannak erényei is, emiatt széles rétegek olvassák.

Az első regénye „Tarzan, a majomember” címmel jelent meg, amellyel rögtön ismertséget és elismerést szerzett. A történetet barátnője ihlette, akinek főnöke a munkahelyén sokat mesélt szenegáli vadászkirándulásáról, Afrika szépségéről, csodás világáról, a vad tájakról és a dzsungelről. Barátnője lelkesen mesélte a történeteket, így ezek Burroughs fantáziájában tovább éltek, képzeletben többször is járt Afrikában, gondolatait pedig papírra vetette.

A történet arról szólt, hogy Tarzan szülei angol nemesek voltak, és egy tengeri tragédia kapcsán Nyugat-Afrika őserdőjében találják magukat, ahol megpróbálnak kicsi gyermekükkel életben maradni. Sajnos a szülők betegség következtében elhunytak, így a közelben portyázó nagy majmok rátalálnak a pici gyermekre, magukhoz veszik, és Kala, a nagy nőstény majom gondozza és felneveli. Nevelt anyjával egy bennszülött vadász végez, így a fiatalember magára maradt. Annak ellenére, hogy sikeresen elsajátította a majmok beszédét és viselkedését, a majmok még sokáig nem fogadják őt el, végül a régi vezér megölésével a csapat vezetője lesz. Időközben rátalál szülei szállására a dzsungelben, ahol rájön arra, hogy vannak még hozzá hasonló lények, ezzel kialakul kapcsolata az emberekkel. Persze ez egy hosszú folyamat volt, amelyet az író folytatásban jelentetett meg, de az olvasók már epedve várták a majom­ember sorsának további alakulását.

Az első könyvet követte a „Tarzan visszatér” című majd a „Tarzan dzsungeltörténetei” című művek, amelyek szintén nagyon népszerűek lettek.

A Tarzan-könyvek

Edgar Rice Burroughs könyveinek sikere után otthagyta rendőri állását, és íróként kezdte keresni a kenyerét. Írásaiban megmaradt a ponyva műfajánál, stílusa néha gyermeteg volt, de XX. század első felében az USA legolvasottabb írója lett. Termékeny volt, a Tarzan-könyvekből még összesen további 27-et írt, hat évvel az első regény után pedig elkészült az első, sőt még ugyanabban az évben a második mozis adaptáció is. 1919-ben Burroughs megvett egy farmot Kaliforniában, amelyet Tarzana-nak nevezett el. Egyike volt az első íróknak, aki részvénytársaságba vitte szerzői jogait, és így többletbevételhez jutott. 1923-ban megalapította saját kiadóját, az „Edgar Rice Burroughs, Inc.”-et, majd ezen keresztül kezdte megjelentetni könyveit. Számos marketingterméket adtak el a Tarzan márka alatt, mint például úszónadrágot, inget és rágógumit, amiből természetesen az író is részesedett a cége által. Egyes kritikusok szerint viszont a könyv nem megfelelően mutatta be az afrikai embereket, ezért az 1969-es kiadásból töröltek bizonyos rasszistának tartott részeket.

A Tarzan-könyveket, a későbbi években hatvan nyelven, közel nyolcvanmillió példányban adták ki.

Tarzan történetét többször is feldolgozták filmen, az elsőt 1918-ban forgatták, még az utolsó nagy siker, a Walt Disney stúdió Tarzanja volt 1999-ben.

Johnny Weissmüller neve viszont mindörökre kapcsolódik a Tarzan-filmekhez, azt mindenki elismeri, hogy az egykori kis bánsági fiúcska játszotta talán legjobban a dzsungelben élő majomember szerepét.

