Mary Poppins, Neoton Família és Twist Olivér

Egy hónapig elcsöndesedik a liget, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza nyári szabadtéri programsorozatából, a Petőfi Művészeti Ligetből már csak az augusztus végi záróesemény van hátra.

Ez egyben az évadnyitó is lesz, ekkor teszik közzé a Mosoly évadának kínálatát. A vasárnapi musicalshow emléke addig is kitart.

A szemerkélő eső és a vihar fenyegetése sem akadályozta meg a Bartók nagytermét félig megtöltő közönséget, hogy meghallgassa és végigélvezze a „Twist Olivér sztárjaival” meghirdetett musicalshowműsort. Kecskés Tímea és Siménfalvy Ágota nem először állt a Bartók színpadán, a fent említett musicalben mindketten fajsúlyos szerepet játszanak, Ágota pedig már több előadásban is meghódította a közönség szívét.

A Twist Olivérben úgy adódott, hogy a két remek énekesnő nem énekel duettet, így ezt az alkalmat használták fel, hogy pótolják az elmaradást. Nem hétköznapi élmény lett az eredmény! Még annak ellenére is, hogy az eredetileg szabadtéri színpadra szánt produkciót egy olyan térben játszották le, ahogy éppen a nyári leállás alatt maradt a nagyszínpad.

Egyikükkel sem vállalt túl nagy kockázatot a színház, amikor a zenés produkció terhét a vállukra tette, ugyanis Ágota 6 éves kora óta tagja volt a Magyar Rádió Gyermekkórusának és lassan közel két évtizede tagja az Operettszínháznak. Tímea amellett, hogy rendszeresen szerepel a Madách Színház előadásaiban, olyan hangi adottságokkal rendelkezik, hogy a Twist Olivérben kifejezetten az ő hangjára írták Mrs. Mann szólamait.

Vasárnap esti palettájuk széles spektrumot ölelt át a zenés műfajból. Az ABBA együttes slágere, az A Man After Midnight erős kezdés volt, de a Valahol Európában Éva dala is szőrborzoló volt Tímeától. Meglepetésvendéget is hoztak Sándor Dávid személyében, aki amellett, hogy szín- és táncművész, koreográfus, Tímea két gyermekének édesapja is. A Madách Színház művészeként ő is jó néhány musicalszerepet eljátszott már, ezekből hozott is egy jókora csokorra valót. Olyanokat, mint a Mary Poppins musicalből a „Szuperfenofrenetikómaxikapitális” dalt. Jekyll és Hyde, Anna Karenina, Evita, Brian élete – néhány cím a musicalekből. No és zárásként a Neoton-slágerek.