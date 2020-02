Márciusi programok a Sándor Frigyesben

A Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola idén 10. alakalommal rendezi meg a regionális fafúvós-találkozót. A március 7-én 10 órakor kezdődő találkozó célja a bemutatkozás, a tapasztalatcsere, a szakmai fejlődés. Az összejövetel hangverseny formájában zajlik, amit egy kötetlen szakmai beszélgetés követ. A jubileumi találkozó díszvendégei, szakértői, dr. Varga Laura Artisjus-díjas fuvolaművész, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar Fafúvós Tanszékének vezető főiskolai docense, Vizsolyi Lívia Artisjus-díjas fagottművész, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar Fafúvós Tanszékének mesteroktatója, a Szegedi Szimfonikus Zenekar örökös tagja, és Maczák János klarinétművész, az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar Fafúvós Tanszékének főiskolai docense. A találkozón az ő produkcióik is elhangzanak majd. Ezen a napon elkalandozunk a régi fúvós hangszerek világába is Mihály György hangszerész gyűjteményének segítségével. Hogy még inkább felcsigázzuk az érdeklődést, Pécsről egy hangszert, hangszertartozékokat és zenés ajándéktárgyakat árusító cég is színesíti a március 7-i programot.

Koncertek és találkozók egész hónapban

A találkozót követően március 12-én az iskola kamaratermében immár 6. alkalommal várják a jazz szerelmeseit kávéházi hangulatban, kellemes dallamokkal a Jazz Cafe című programjukra. Az est folyamán 17 órától kezdve bemutatkoznak a Sándor Frigyes tanáraiból, diákjaiból alakult zenekarok.

A zeneiskola március hónap második felében is tartogat meglepetéseket: március 17-én 17 órától Bach zenéjén keresztül igyekeznek mindenkihez közelebb hozni a klasszikus zenét az iskola kamaratermében, 21-én pedig 10 órától a régió zongorista növendékeinek négykezes találkozója lesz majd.

vezető képünk archív