Már nyithatnának a szabadtéri rendezvények, de alig lesznek

A kormányrendelet értelmében, amennyiben a szervezők biztosítják a vonatkozó feltételeket, akkor már megtarthatóak a szabadtéri rendezvények. Körkérdést intéztünk a város kulturális intézményeihez ezzel kapcsolatban.

Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója elmondta, ők augusztus 15-ig nem tartanak rendezvényeket, az épület zárva van a nagyközönség előtt. Addig csak a kőtár látogatható kisebb csoportokban, a védőtávolság betartásával.

Kováts Rózsa, a Munkásművelődési Központ igazgatója arról tájékoztatta lapunkat, hogy egyelőre ők sem nyithatják meg a kapuikat, és szabadtéren sem tudnak rendezvényt szervezni, ugyanis az intézmény területére nem engedhetnek be látogatókat. Várják a rendelkezések feloldását, akkor tudják megnyitni a kapukat.

Deák Nóra a Kortárs Művészeti Intézet igazgatója elmondta, ők is nagyon várják, hogy nyithassanak, szabadtéri rendezvényben nem gondolkodnak egyelőre.

Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója már biztatóbb hírekkel szolgált, ők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a Petőfi liget lehetőséget biztosít számukra, ha csak korlátozottan is, hogy ne maradjon teljesen kultúra nélkül a város. A rendelkezés úgy szól, hogy két néző között három ülőhelyet üresen kell hagyni, és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el. Az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint legalább 1,5 méteres távolságot kell biztosítani. Mindezek mellett a nézők számát is maximálták 200 főben. Ezek alapján úgy tűnik, nem lenne akadálya a Petőfi Művészeti Liget eseménysorozatának ezen a nyáron sem. Ám ez még sincs így. A színháznak van ugyan 200 összecsukható széke, ám szabadtéri, ingyenes eseményről beszélünk, ahol nincs nézőtérkezelés, és senkinek nem mondhatják azt, hogy hagyja el a ligetet, a közterületet, mert túl sokan vannak. Mivel nem tudják kontrollálni és megfelelő mederben tartani, így nagy valószínűséggel a nyári sorozat elmarad. Ezt egyébként rendkívül sajnálják a színházban, az utolsó pillanatig nem mondták le a programokat.

Hogy ne hagyják teljesen kultúra nélkül a nézőket nyáron, területfoglalási engedélyt kértek a szabadtéri kőszínpad előtti térre. Ott ugyanis el tudják kordonokkal keríteni a területet, hogy kezelni tudják a nézőteret, és el tudják úgy helyezni a székeket, hogy a pandémiás helyzetnek is megfeleljen. Ide terveznek három elmaradt bérletes előadást, és még három másikat Bartók Liget elnevezéssel. Ebből az egyik biztosan Szabó Magda: Az őz című kisregényének színpadi változata lesz.