Már koncerteket is közvetít a Bartók saját online felületein

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza már a pandémia kezdete óta igyekszik jelen lenni az online térben, úgy döntöttek, nem hagyják kultúra nélkül Dunaújvárost. Most egy új szintre emelik online részvételüket, ugyanis új sorozatot indítanak a zene szerelmeseinek. Elsőként Kiss Péter és barátai készültek egy nívós műsorral, amit pénteken este nyolctól láthatnak és hallhatnak a nézők ingyenesen.

A sorozatban indulásként négy koncertet terveztek be. Kiss Péter és barátai a klasszikus zene műfajában szórakoztatnak majd, de két könnyűzenei koncert is a tervek között van. Mivel a tematika szerint csak csak dunaújvárosi kötődésűek lépnek fel a sorozatban, így két könnyűzenei formáció, a Tengerszem zenekar, és a The Blindmirrors együttes kapott fellépési lehetőséget, emellett világzenei jellegű repertoárjával a Quintia zenekar színesíti a kínálatot.

A Bartók új sorozata lehetőséget teremt a zenés műfaj kedvelőinek a kikapcsolódásra, a zenészeknek pedig, hogy játszhassanak az online közönségnek. A zenés sorozat nyitányaként április 23-án, pénteken este 20 órától láthatják Kiss Péter és barátai ingyenes koncertjét a Bartók YouTube és Facebook-csatornáin. A repertoárban a főszerepben természetesen a harmonika áll, ezúttal remek gitár- és klarinétjátékkal fűszerezve. A fiatalok – Péter barátai – neves versenyek díjait zsebelik be évről évre, külföldi zenei konzervatórium, akadémia tanulói. Tanáruk és ezúttal kísérőjük Juhos Melinda sikert sikerre halmozó zenepedagógus a Sándor Frigyes Zeneiskolában.

A koncert szereplői: Juhos Melinda (harmonika), Kovács Renáta (harmonika), Csuka Marcell (harmonika), Sterner András (klarinét), Szigeti Bence (gitár) és Kiss Péter (harmonika). De mit is érdemes tudni róluk? Kiss Péter nevét a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató kapcsán ismerte meg az egész ország. Nemúgy Dunaújváros!

Juhos Melinda kezei alatt többször is eljutott versenyekre, fellépésekre. majd a pécsi művészeti gimnáziumban Kéméndi Tamás növendékeként finomította a tudását. Jelenleg Firenzében tanul Ivano Battiston professzor tanítványaként. A koncerten két mű is elhangzik, amit Firenzében tanul. A repertoár nagyobbik része Astor Piazzola műveiből tevődik össze, ugyanis ebben az évben ünnepeljük születésének 100. évfordulóját, ami előtt így tisztelegnek. Más szerzőktől is a tangó jellegű művek közül válogatott. Olyan vendégeket hívott meg, akik az életében fontos szerepet játszottak akár zeneileg, akár barátként. Kovács Renáta a Zeneakadémia hallgatója, évekig muzsikáltak együtt a zeneiskola harmonikazenekarában, csakúgy, mint Csuka Marcellel, aki azóta már a Rimszkij-Korszakov Szentpétervár Állami Konzervatóriumban folytatja tanulmányait egy különleges, gombos harmonikán. Sterner András még Pécsre jár, de már számos ösztöndíjat nyert el, Szigeti Bence pedig már magáénak mondhat egy második helyet nemzetközi gitárversenyen.

A Bartók jövőjével kapcsolatban annyi már elmondható, hogy a színház készül a nyitásra, a gyerekbérleteket és az elmaradt előadásokat igyekeznek pótolni ígéretünkhöz híven. A nyárra már több fesztiválra is kaptak meghívást, a többi között Esztergomba, Gyulára. Ez utóbbi azért is érdekes, mert ott, a fesztivál zárásaként a Gyulai Várszínház és dunaújvárosi Bartók kamaraszínház közös bemutatójaként láthatják a nézők Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba Hamlear című darabját Őze Áron rendezésében.